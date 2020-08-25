Farklı Lezzetler Arayanlara: Altın Latte!

Altın latte tarifi:

Malzemeler:

2 su bardağı badem sütü (badem sütünüz yoksa Hindistan cevizi sütü)

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

¼ çay kaşığı toz tarçın

¼ çay kaşığı öğütülmüş zencefil

1 çay kaşığı vanilya özütü

Tat tercihine göre bal

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blendere koyun ve yaklaşık 15 saniye karıştırın.

Karışımı çelik bir cezveye alın ve 2-3 dakika ısıtın.

Isınınca ocaktan alın ve bardaklara dökün.

Köpüklü bir soku elde etmek için süt köpürtücü ile çırpın. Afiyet olsun!

Altın lattenin faydaları:

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal, güçlü bir antioksidandır. Zerdeçalın ana bileşenlerinden biri olan kurkumin, kanseri önleme özelliği ile bilinir. Zerdeçal, artrit ve irritabl bağırsak sendromunun tedavisine yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Öte yandan bu tarifte badem sütü kullanmanızı öneriyoruz. Badem sütü oldukça besleyicidir. Kalp, kemik ve böbrek sağlığını korur. İçerdiği proteinler, lifler, mineraller ve vitaminler ile badem sütü de kanser önleyici özelliklere sahiptir.

Zencefil, antiinflamatuar özelliklerinin yanı sıra sindirimi, kalp sağlığını ve beyin fonksiyonlarını iyileştirme yeteneği ile bilinir.

Tarçın, şeker hastalığının tedavisine yardımcı olan ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltan en sağlıklı baharatlardan biridir. Üstelik tarife lezzetli bir aroma katar.

Vanilya özütü ise tarifine sadece kendine özgü lezzetini vermekle kalmaz, aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen güçlü bir antioksidandır.