Farkında Olmadığınız 7 Gizli Depresyon Belirtisi

Motivasyon eksikliği



Depresyonun birçok gizli belirtisinden biri motivasyon eksikliğidir. Çalışamamak, hoşlandığınız aktivitelerden soğumak hatta yemek pişirmek dahi istememek depresyon belirtisi olabilir.

Düşük bağışıklık

Birçok kişi depresyonun, bağışıklık sistemini zayıflattığını bilmez. Ancak gerçek tam olarak budur. Depresyondayken kötü yemek yeme ve hareketsiz kalma eğilimi gösteririz. Tüm bunlar da bağışıklık sistemini zayıflatır. Sıklıkla hastalanıyor, kendinizi rahatsız hissediyorsanız depresyonda olabilirsiniz.

Yalnızlık isteği

Depresyona işaret eden önemli belirtilerden biri daha fazla yalnız kalma arzusu ya da aslında başkalarının etrafında olmaktan korkmasıdır. Diğer insanlardan soyutlanmak, işe, okula ya da herhangi bir yere gitmekten kaçmak, sürekli evde tek başına kalmak istemek bir depresyon belirtisidir.

Sağlıksız yeme alışkanlıkları

Gündüz saatlerinden öğünleri atlıyor, geceleri ise yemek yemek istiyorsanız bu yeme bozukluğuna ve ardından da depresyona işaret eder. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları genelde gözden kaçar ve semptom olarak görülmez. Ancak dikkat ederseniz aslında size ne anlatmak istediğini kolayca anlayabilirsiniz.

Sürekli yorgunluk hali

Yoğun iş hayatı, günlük hayatın stresi, trafik, gürültü gibi sebeplerden dolayı kendimizi yorgun hissederiz. Ancak biz geçmeyen bir yorgunluktan bahsediyoruz. Günün çoğunda uyumak istemek, uyumaya rağmen bir türlü dinlenmiş hissedememek, ellerin kolların hareket etmekte zorlanması gibi belirtiler depresyona işaret eder.

Uykusuzluk sorunu

Sıklıkla gözden kaçan başka bir gizli depresyon belirtisi uykusuzluktur. Eğer gece boyunca düşünceleriniz ve endişelerinizle uyanıksanız, depresyon geçiriyor olabilirsiniz. Çok fazla endişelenmeyin, çünkü uykusuzluk milyonlarca insanın yaşadığı bir durum. Ancak siz yine de farkında olun. Uykusuzluğunuzun sebebi depresyon olmasa bile uyku eksikliği bir süre sonra depresyona neden olabilir.

Cinsel isteksizlik

Cinsel isteğin azalması, cinsellikten uzaklaşmak hormonal sorun olarak görülür. Evet, bazen hormonlardan kaynaklı da olabilir ancak cinsel isteğin azalması aynı zamanda gizli bir depresyon belirtisidir.