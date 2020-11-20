Falda Zürafa görmek nedir? Kahve falında zürafa görmenin anlamı

Kahve falında zürafa çıkması aslında her yorumcu için farklı anlamlara sahiptir. Genellikle ise kişinin hayatındaki bir kişi ile olan ilişkisine bağlanır.

Falda Zürafa Görmek Nedir?

Falda zürafa görmek hem olumlu hem de olumsuz bir yorumlanabilir. Falda zürafa çıkması genellikle kişinin rüya sevgilisi ya da eşiyle güzel anlar geçirmesine yorulur. Aynı zamanda fal sahibinin sevgilisi ile arasında bir küslük durumu varsa yakın zamanda bu durumun ortadan kalmasına ve barış halinin sağlanmasına yorumlanır.

Falda zürafa figürünün çıkması bu açıdan hem küslükleri ifade eder hem de kişinin küs olduğu kişilerle yeniden barışmasını gösterir. Bu barışma çoğu zaman kişinin sevgilisi ya da eşi ile olabilir. Kısaca falda zürafa görmek hane içerisindeki mutlu ortama ve kişilerin gönül bağlarının kuvvetlenmesine yorumlanabilir.

Kahve Falında Zürafa Şekli Çıkması Nedir?

Kahve falında zürafa şekli çıkması en sık araştırılan fal figürlerinden birisidir. Her kahve falı uzmanına göre falda zürafa çıkmasının farklı bir anlamı vardır. Bu anlamlar aslında kişinin içerisinde bulunduğu durumla da ilgili olabilir.

Falda zürafa figürü çıkmışsa kişi yakın çevresinden birisi ile bazı sorunlar yaşayabilir. Ayrıca yine kişi bu yaşadığı sorunlardan sonra yakınında bulunan kişilerle tekrar bir uzlaşma sağlar. Falda çıkan zürafa figürü bu açıdan hem olumlu hem de olumsuz bir figür olarak gösterilir. Genel açıdan fal yorumlandığında ise kişinin küslükleri bitirerek, eski neşesine ve sevgi dolu ortamına dönmesi şeklinde yorumlanır.