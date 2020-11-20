Falda Yılan görmek nedir? Kahve falında yılan görmenin anlamı

Birçok farklı yılan türü bulunmaktadır ve her bir yılan boyutları ile şekilleri üzerinden değişkenlik gösterir. Bu yüzden fal üzerinde de farklı yılanlar çıkmakta ve bunların anlamları fal uzmanları tarafından ele alınmaktadır. Siz de falında çıkan yılan üzerinden bunun anlamını öğrenebilir ve gelecek hakkında tahminler elde edebilirsiniz.

Falda Yılan Görmek Nedir?

Falda yılan görmek genel olarak düşman anlamına gelir. Özellikle çok tehlikeli ve sinsi bir düşmanın fal sahibinin çevresinde olduğunu anlatır. Bu yüzden kişinin mutlaka gözünü açık tutması gerektiğini ifade eden bir faldır. Aynı zamanda falda yılan görmek bazı sıkıntı ve sorunlar ile karşı karşıya kalmak anlamına gelir. Yaşanabilecek kötü olaylar ile maddi ve manevi kayıpların meydana geleceği üzerine delalet eder.

Kahve Falında Yılan Görmenin Anlamı

Kahve falında yılan görmenin anlamı dedikodu olarak ifade edilir. Özellik defa sahibinin arkasından konuşan ve onu çekemeyen kişi ya da kişileri anlatmaktadır. Fal sahibinin her hali o kişiye batar ve mutlaka bulduğu yerde onu çekiştirerek kötü sözler söyler. Kişinin arkasından dedikodu yapar ve onun hakkında söz çıkarır.

Kahve falında yılan ne kadar büyük ise düşmanın da o kadar büyük ve güçlü olduğu anlatılmaktadır. Falda dilini çıkaran yılan görünüyorsa bu dost görünümlü düşmanları ifade eder. Fal sahibinin arkasından iş çevireceği ve ona ihanet edeceği üzerine delalet etmektedir. Eğer bu konuda kişi önlem almaz ise gün geldiğinde dost görünümlü düşmanların ısıracağı üzerine yorulur.