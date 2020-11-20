Falda Timsah görmek nedir? Kahve falında timsah görmenin anlamı

Falda timsah görmek genel olarak uğursuzluğa ve zorlu günlerin yaşanacağına işarettir. Kahve tabağı falında görülen timsah şekli ise fal sahibinin iş ve özel hayatında zorlu süreçlerden geçeceği ve buna göre daha dikkatli davranması gerektiğine işaret etmektedir.

Falda Timsah Görmek Nedir?

Kötü bir haber alınacağı anlamına gelen falda timsah görmek, falı gören kişinin yakın çevresindeki kişiler ile ilgili alacağı habere yorumlanmaktadır. Özellikle en sık görüştüğü kişilerden birinden gelecek olan bu kötü haber sayesinde fal sahibi ruhsal açıdan çöküntüye girecektir.

Fal sahibinin çevresindeki diğer kişiler ile iletişiminde olan çeşitli anlaşmazlıklar nedeni ile düşmanları artacak ve eğer kendisini kontrol etmeyi başaramazsa düşmanları tarafından bozguna uğrayacaktır. Büyük zaman aralığında gerçekleşecek olan bu savaş sonrasında rakiplerin artacağı ancak fal sahibinin soğukkanlılığı sayesinde tüm işlerin yeniden yoluna gireceği ifade edilmektedir.

Kahve Falında Timsah Görmenin Anlamı

Etrafta dolaşan kişilerin hain planlarının olacağı anlamına gelen kahve falında timsah görmek, görülen şekil eğer fincan tabağında ise fal sahibinin sancılı süreçlerden geçeceğine delalettir. Kahve falında timsah şeklinin görülmesi aynı zamanda iş hayatında riskli ve bir o kadar zor olan işlerden uzak durulması gerektiği anlamına geliyor.

Verilecek olan iş ve fikirler hakkında daha dikkatli olmanız ve detaylıca düşünerek hareket etmeniz oldukça önemlidir. Gelecek ile ilgili kararlarınızda ise anlık cevap vermemeniz ve kimse ile fazla muhatap olmadan yalnızca kendi bildiğiniz işlere yönelmeniz gerektiğine işaret edilmektedir.