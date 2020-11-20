Falda Tavuk görmek nedir? Kahve falında tavuk görmenin anlamı

Falda görülen tavuk sembolü, boyutu ya da çizimi itibariyle farklı anlamlara gelebilmektedir. Kahve falında görülen tavuk, mutluluk anlamına gelebileceği gibi bir kişinin bir iş üzerine vermiş olduğu emeklerin boşa gitmesi anlamında da yorumlanabilmektedir.

Falda Tavuk Görmek Nedir?

Genellikle falda görülen tavuk, fal baktıran kişiye mutluluk getirmek üzere tasvir edilir. Bu mutluluk, yakın çevreden ya da aile içinden doğacağı şeklinde yorumlanır. Tavuk hayvanlar alemi içinde kuşlar familyasında yer almasından kaynaklı haberci anlamına da gelebilmektedir. Bu yüzden alacağınız herhangi bir haber genellikle fal baktıran kişiyi mutlu edecek bir boyutta olacaktır. Bunun yanı sıra fal baktıran kişi, falında tavuk sembolüne rastlarsa bu şifa, sağlık anlamına da gelebilir. Kişinin kendisinde veya ailesinde var olan hastalığın şifa yoluyla giderileceği söylenir. Bu da kişiye sağlıklı bir müjdenin kapısını açar.

Kahve Falında Tavuk Görmenin Anlamı

Kahve fallarında çıkan tavuk benzeri simgeler, farklı yorumcular tarafından birden fazla şekilde tanımlanır. Bunlardan biri de falda tavuk görmek, kişinin emeğinin boşa gitmesini ifade etmektedir. Fal baktıran kişi, aktif hayatında bir işe veya eyleme kalkışmış ve ona emek vermişse, böyle bir durumda emeğinin boşa gidebileceği ihtimali yüksek görünür. Bunun dışında kahve falında görülen tavuk kişiye bazı hususlar üzerine uyarılması gerektiğini de ifade eder.

Böyle bir durumda fal baktıran kişi, hayatında yaşamış olduğu bir sağlık sorununu göz ardı etmemeli, aile geçimini kontrol altında tutmalı ve iş hayatında yarattığı düzeni korumaya çalışmalıdır. Bu sayede başına geleceklerden ve oluşabilecek kötü ihtimallerden bir nebze dahi olsa kurtulmuş olur.