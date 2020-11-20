Falda Salyangoz görmek nedir? Kahve falında salyangoz görmenin anlamı

Kahve falı bazı simgelerin belirgin bir hal alması ile yorumlanan bir fal çeşididir. Bu simgelere çeşitli anlamlar yüklenerek içinde bulunduğumuz durumlar hakkında bilgi edinmeye çalışırız. Bu simgeler bazen iyi bazen de oldukça zor ve üzücü bir şekilde yorumlanabiliyor.

Falda Salyangoz Görmek Nedir?

Falda salyangoz görmek şifa olarak yorumlanıyor. Yani salyangoz simgesi ileride yakalanacağınız bir hastalığın şifasını müjdeliyor. Falında salyangoz çıkan kimse yakın zaman içerisinde bir hastalığa yakalanacaktır.

Azmi ve çabaları ile bu hastalığın üstesinden gelecektir. Ayrıca falda salyangoz görmenin bir diğer manası da çevrenizde bazı kişilerin hasta olacağına ancak kısa süreler içerisinde bu hastalığı yenmeyi başararak sağlıklarına tekrar kavuşacakları olarak yorumlanıyor.

Falda salyangoz çıkması ilk başta olumsuz daha sonra olumlu olarak yorumlanan iki farklı anlam içeren bir fal olarak değer görüyor. Hasta iseniz şifa bulacağınız anlamına hasta değilseniz yakın zamanda hasta olacağınız ve iyileşeceğiniz anlamına geliyor.

Kahve Falında Salyangoz Görmenin Anlamı

Kahve falında salyangoz görmenin anlamı he çeşit olarak yorumlanıyor. İlk başta bu fal hastalık olarak daha sonra ise şifa olarak yorumlanıyor. Salyangoz simgesinin kahve falındaki anlamı şifadır. Yani hasta bir kişinin falında salyangoz çıkıyorsa yakın zaman içinde şifa bulacak anlamına geliyor. Fakat falında salyangoz gören kişi hasta değil ise o da yakın zaman içerisinde hasta olacak ve daha sonrasında şifa bularak iyileşecek anlamına geliyor.