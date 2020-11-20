Falda Leylek görmek nedir? Kahve falında leylek görmenin anlamı

Kahve falında leylek görmek, birden fazla ifadeye denk düşebilmektedir. Kahve falında leylek gören insanların genellikle nasihat alması gereken iyi ve saf kalpli kişiler olduğu söylenir. Kahve falında görülen leylek, ağzında bebek taşıyorsa ya da kendi yuvasını gösteriyorsa veya uçuyorsa farklı anlamlarda yorumlanabilir.

Falda Leylek Görmek Nedir?

Falında leylek gören insanlar, etrafında fikirlerine danışacak ve sezgileri kuvvetli bir aile veya çevrede yakın olduğu bir büyüğünün sözlerini dinlemelidir. Çünkü kalbi ve zihni temiz olan böyle kişiler insan sarrafı olarak görülmekte ve de bazı kişilere yol göstermede yardımcı olmaktadır.

Fal bakan kişinin de yaşam yolunda beliren tutarsızlık, bilge bir büyüğünden alacağı nasihat ile değişebilmekte ve kişiye kolaylık sağlayabilmektedir. Bunun haricinde kahve falında belirlenen leylek görünümü, kıskanç bir eş adayına ya da evliyseniz eşinizle yaşayacağınız duygu patlamalarına neden olabilir. Aile içinde yaşanan duygusal patlamalar, ani bir hırçınlığa veya kötü bir gidişata dönüşebilir. Bu yüzden dikkatli olmak fal baktıran kişi bakımından, önemli bir husustur.

Kahve Falında Leylek Görmenin Anlamı

Kahve falında leyleğin ağzında bir bebek taşıyarak görünmesi, olduğundan fazla bir misafir grubu ağırlayacağınıza işaret olabilir. Ancak fal bakan kişinin dikkat etmesi gereken husus, gelen misafirler arasında iyi niyetli olmayan kişilerinde olabileceği ve bunları ayrıca bir analiz etmesi gerektiğidir.

Kahve falında sadece leyleğin kafasının çıkması da evliliğin yakın ve aile içi yaşamın uzak olduğu kanısına gidilir. Fal bakan ya da ailesinden bir kişinin yaşayacağı evliliğin ardından yeni tanıştığı eşiyle bol bol seyahate çıktığı ve bu da ailesinden bir müddet uzak kalacağı anlamında yorumlanır.