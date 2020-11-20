Falda Kirpi görmek nedir? Kahve falında kirpi görmenin anlamı

Falda görülen penguen simgesinin hemen hemen her türlü duruş ve boyutunda olumlu anlamlar içerdiği söylenebilir. Kahve falında penguen çıkan birisinin, sosyal, ailevi, kariyer ve sağlık hususları üzerine bir başarı yakaladığı ve doğru yolda ilerlediği işaret edilir.

Falda Penguen Görmek Nedir?

Falda penguen görmek, doğru yolu ifade etmektedir. Kişinin uzun süredir yaşadığı sıkıntı ya da beklediği bir eylemi sonunda gerçekleştireceği anlamını taşır ve kişinin doğru yolda olduğunu temsil eder. Bunun haricinde fal sahibi kişinin, kısa süreliğine de olsa birtakım huzursuzluklar yaşayabileceği kanısı da anlamlar arasında yer almaktadır.

Kişi, ailesine ve çevresinde yer alan insanlara daha da sükunetli yaklaşarak, alçakgönüllü davranmalıdır. Bu sayede etrafında oluşacak olan sorunların büyük bir çoğunluğunu alttan almasıyla alt edebilecektir. Falda görülen penguenin bir diğer anlamıysa kişinin, özel hayatında ya da kariyer basamaklarında sabırlı olması gerektiği ve bununla birlikte sorunsuz bir dönem geçireceğine işaret etmesidir.

Kahve Falında Penguen Görmenin Anlamı

Kahve falında görülen penguen sembollerinin farklı anlamları bulunmaktadır. Bunlardan ilki kahve falında penguenin beyaz bir renkte görülmesidir. Falda beyaz renkte görülen penguen, kişinin şansının döndüğüne, uzun zamandır peşinde olduğu ve beklediği bir olayın başarıya ulaşacağının göstergesi olarak bilinir. Bunun dışında falda bir penguen yavrusu görmekse, kişinin evli olduğu takdirde bir evlat sahibi olacağına ya da bekar ise de kısa bir süre içinde mutluluğu paylaşacağı biriyle tanışacağını ifade etmektedir.