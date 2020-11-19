Falda Karga görmek nedir? Kahve falında karga görmenin anlamı

Anlaşmazlık ve bazı ayrılıkların yaşanacağı anlamına gelen falda karga görmek aynı zamanda yakın kişiler ile anlaşmazlıklar yaşanacağına işaret etmektedir. Ticari açıdan atılım yapmak istendiğinde yanlış yatırımlara yapılacağı anlamları da yer alıyor.

Falda Karga Görmek Nedir?

Falda karga görmek genel olarak fal sahibinin yaşına göre yorumlanmaktadır. Fal sahibi eğer orta veya daha genç yaşlardaysa aile içindeki bireyler ile yaş farkından dolayı arasının açılacağına işaret edilmektedir.

Ev içinde bu yaş farkından dolayı sürekli farklı ayrılıklar yaşanacak ve düşüncelerin farklı olması nedeni ile tartışmalar ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra falda karga görmek için fal tabirlerinde kişinin ticarete atılmak için biriktirdiği paraları yanlış şekilde kullanacağına delalet edilmektedir. Bunun sonucunda yakın çevresi ile tartışmalar yaşayacak olan fal sahibi tartışmalar ile birlikte sıkıntılı zamanlar yaşamaya başlayacaktır.

Kahve Falında Karga Görmenin Anlamı

Kahve tabağı ya da fincanında karga şeklinin görülmesi aynı zamanda depresyon ve mutsuz dönemlerin kapıda olduğuna işaret olarak yorumlanıyor. Kahve falında karga şekli gören fal sahibi hiç beklemediği sevdiklerinden yardım isteğinde bulunacak ama şaşıracağı cevapları alacaktır.

Maddi ve manevi olarak destek alamayacak olan fal sahibi bunun sonucunda ciddi üzüntü yaşamaya başlayacaktır. Yaşayacak olduğu üzüntü ve stres sonrasında kendini toplamaya çalışsa da bu kişi ağır bir depresyona girecek ve bunun sonucunda yardım beklediği ya da beklemediği kişilerle bile arasında ciddi tartışmalar olacak. Tartışacak olduğu kişilerinde kendisine ağır laflar etmesi ile birlikte oldukça uzun sürecek olan bu kötü günlerde fal sahibi çıkış yolu arayacak.