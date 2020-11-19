Falda Göz görmek nedir? Kahve falında göz görmenin anlamı

Falda göz görmenin yorumcular açısından ilk anlamı kişinin karakter olarak yıldızının düşük olmasıdır. Ayrıca pek çok yorumcu bu sembolü kişinin nazardan hızla etkilendiğine de işaret eder.

Falda Göz Görmek Nedir?

Falda göz görmek genellikle kahve falı yorumcuları tarafından olumsuz şekilde yorumlanan bir semboldür. Bu sembolün anlamı ise kişi için nazar ile ilişkilendirilir. Ancak bazı yorumlar falda görülen gözü, fal sahibinin derin sezgilerinin olmasına da yorumlar. Bu sebeple ile falda görülen göz figürü hem olumlu hem de olumsuz şekilde yorumlanır.

Kahve falında göz sembolü çıktığında bazı yorumcular bu figürü kişinin yakın çevresinde olan kıskanç ve dedikoducu bir kimsenin varlığını da ifade eder. Falın durumuna göre ve yorumcuya göre kahve falında göz figürü nazar sebebiyle kişinin işlerinde tersliklerin oluşması şeklinde de yorum yapılabilir.

Kahve Falında Göz Görmenin Anlamı

Kahve falında göz figürünün çıkmasının iki farklı anlamı vardır. Falda çıkan göz sembolünün en sık yapılan yorumlarından birisi de nazardır. Genellikle fal sahibinin yakın çevresinde kıskanç birisinin olduğu ve bu kişinin fal sahibine nazar attığı şeklinde yorum yapılır.

Kahve falında göz figürünün çıkmasında diğer bir yorum ise fal sahibinin büyük bir sezgiye sahip olmasıdır. Özellikle kişinin 6. hislerinin kuvvetli olması şeklinde bir yorum yapılır. Kişinin sahip olduğu bu özellik sayesinde etrafında olanları daha iyi hissetmesi ve görmesi de kahve falında çıkan sembolün diğer bir yorumudur.