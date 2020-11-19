Falda Fil görmek nedir? Kahve falında fil görmenin anlamı

Kahve fallarında görülen bazı semboller, hayvan figürü ile karşımıza çıkmaktadır. Falda sıklıkla kişi karşısına çıkan bu figürlerden biri de fil şeklidir. Kahve falında görülen filin genel itibariyle halk arasında hem maddi rahatlığın, hem de manevi huzurun kapıda olduğunu simgelediği söylenmektedir.

Falda Fil Görmek Nedir?

Falda fil görmenin ilk anlamı kişinin maddi alanda büyük bir kazanç elde edeceğine işarettir. Bu maddi kazancın gelir yönü ise toplu bir şekilde kişinin eline geçeceği yönündedir. Kişi bu sebeple elde ettiği paralar sayesinde, aile yaşantısında yaşamış olduğu sorunları çözebilecek ve bununla da kalmayıp maddi yönden borcu varsa, bunların silinmesini sağlayabilecektir.

Falda görülen filin bir diğer anlamı da kişinin iş ve kariyer önündeki imkanlarının açılacak olmasıdır. Fal sahibinin hayatında yeni bir iş imkanı ya da mevki, makam yükselmesinin yaşanacağına işaret edebilir. Bunun haricinde falda görülen fil, bereketi, huzuru ve şansı da temsil edebilmektedir.

Kahve Falında Fil Görmenin Anlamı

Kahve falında görülen fil kafası, bazı kişilerin hayatınıza müdahale etmeye çalışması anlamına gelmektedir. Gerek aile, gerekse sosyal yaşantınızda her şeyinize karışmak isteyen veya ilişkiniz hakkında yorum yapan kimselerden, bu dönem için uzak durmak en doğru karar olacaktır. Bu sayede yaşayacağınız sorunları, en minimalist seviyeye indirmiş olacaksınız.

Kahve falında fil yavrusu görmekse, kişi için iyi haberlerin kapıda olduğunun göstergesidir. Bu haberler iş, aile ve sosyal yaşantınızı yakından etkileyecek kararları kendi içinde müjdelemektedir. Kahve fincanında değil de tabağı üzerinde bir fil görmekte, bereketin artacağını sembolize etmektedir.