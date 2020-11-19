Falda Fare görmek nedir? Kahve falında fare görmenin anlamı

İhanet ve yanlış durumların yaşanacağına işaret eden falda fare görmek, tabak veya fincan içinde farklı anlamlar içermektedir. Fincan tabağında görülen fare şeklinin diğer bir anlamı çevrenizdeki insanların ihanetine uğrayacağınıza işaret etmektedir.

Falda Fare Görmek Nedir?

Falda fare görmek, maddi açıdan sıkıntıya düşeceğiniz anlamına gelmektedir. İş hayatınızda ya da yakın çevrenizde pek güvenilir olmayan birinden uğrayacağınız yanlış davranış sonucunda borç altına girebilirsiniz.

Sizden borç isteyecek olan kişi verecek olduğunuz borcu size geri ödemeyecektir. Bunun sonrasında başınız belaya girecek ve o kişinin borcu için yüklü miktarda borç ödemek zorunda kalacaksınız. Bu üzücü olayın ardından çıkmaza girecek ve aile hayatınızda da huzursuzluklar yaşayacaksınız. Bu nedenle borca girerken ve yardım ederken iki kez düşünmeniz gerekiyor.

Kahve Falında Fare Görmenin Anlamı

Kahve falında fare görmenin anlamı, görülen fare sayılarına göre de farklılık göstermektedir. Fal tabirlerinde kahve falında iki ya da daha çok fare şeklinin görülmesi için düşmanların çoğalacağına işaret ediliyor.

Kahve tabağında görülen çok sayıda fare şekli, fal sahibinin yakın veya uzak çevresindeki bazı kişiler ile arasının düşündüğü kadar iyi olmadığına ve bu kişilerin arkasından iş çevirdiğine işaret edilmektedir. Falı gören kişi arkadaş veya akrabaları tarafından arkadaşından çevrilen yalan ve iftiralara maruz kalacak ve bu konuda kendini aklamaya çalışacaktır. Birden fazla kişinin aynı anda kendisi ile ilgili söylenecek olan bu yalanlar, fal sahibinin moralini oldukça düşürecek ve uzun süre kendisine gelmek için çaba gösterecektir.