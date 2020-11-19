Falda Ejderha görmek nedir? Kahve falında ejderha görmenin anlamı

Fal baktırmak son derece endişe verici aynı zamanda da sizi heyecanlandıran bir durum olarak değer görüyor. Geleceğiniz ve ya içinde bulunduğunuz durum hakkında yorum yapılması sizi elbette ki heyecanlandırıyor. Özellikle koyu sohbetler sonrasın bakılan kahve falları insanda değişik bir his uyandırıyor.

Falda Ejderha Görmek Nedir?

Bir kişi eğer falında ejderha simgesi ile karşılaşıyorsa bu onun bir düşmana sahip olduğu durumunu ortaya koyar. Yani bu kişinin çok dikkatli ve mantıklı bir şekilde hareket etmesi gerekir. En ufak bir yanlış hareketinde düşmanlarına fırsat vermiş olabilir. Bu yüzden falında ejderha çıkan bir insan düşman sahibi biri olduğu için hayatında bazı önemli değişikliklere yer vermesi gerekir.

Ayrıca falda ejderha görmek sizi çekemeyen ve size karşı fırsat kollayan biri olarak da yorumlanıyor. Yani bu fal düşmana işaret ediyor. Özellikle sizi tanıyan ve yakın çevreniz yer alan bu kişi ilk fırsatta size zarar vermeyi planlıyor. Ona bu fırsatı vermemek için daha mantıklı adımlar atmaya özen göstermeniz gerekiyor. Aksi durumlarda istemediğiniz olumsuzluklarla karşılaşmanız söz konusu olabilir.

Kahve Falında Ejderha Görmenin Anlamı

Koyu bir sohbet sonrası kahve falınızda bir ejderha çıkıyorsa içinizin ürpermesi son derece mantıklı ve doğaldır. Çünkü kahve falında ejderha görmenin anlamı bir düşmanın varlığını ortaya koyar. Yani siz düşman sahibi bir kişisiniz. Falınızda ejderha çıkmasının bir diğer anlamı da size karşı kin besleyen ve sizi çekemeyen kişilerin varlığıdır. Yani her açıdan bu fal olumsuzluk olarak yorumlanır.