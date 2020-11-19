Falda Domuz görmek nedir? Kahve falında domuz görmenin anlamı

Falda domuz görmek genellikle kötü karakterli birinin varlığına işaret eder. Eğer falda domuz görüyorsanız, etrafınızda size zarar verebilecek, kötü biri olduğu anlamına gelebilir.

Falda Domuz Görmek Nedir?

Falda domuz görmek, insanın kötü niyetli bir insan tarafından zarar görebileceği şeklinde yorumlanır. Bu insan sizin düşmanınız ya da iş hayatınızda rekabet ettiğiniz biri olabilir. İş hayatınızla ilgili size engel olabilir ya da arkanızdan konuşarak ilişkinizin kötüye gitmesine sebep olabilir. Bu kişi aynı zamanda sizden intikam almak isteyen, kötü niyetli ve kinci bir insan olabilir. Böyle bir durumda falı bakılan kişinin kimlere zararı dokunmuş olabileceğini gözden geçirmesi gerekir.

Ayrıca falda domuz görmek, kişinin kazandığı paranın helal olmaması anlamına da gelmektedir. Yani gelecekte çok kolay paralar kazanacağınız ama bu paranın hayırlı bir para olmayacağı anlamı taşır. Dolayısıyla bu kolay kazançlardan kaçınmanız tavsiye edilir.

Falda Domuz Görmenin Geldiği Diğer Anlamlar

Kahve falında domuz burnu görmek, bir arkadaşınız tarafından küçük düşürüleceğiniz anlamına gelmektedir. Bu kişi sizi küçük düşürmek için özel bir çaba sarf edecektir.

Kahve falında yaban domuzu görmek size kötülük yapacak birini simgeler. Bu kişi karşınıza yeni çıkacak bir kişi olacaktır. İlkin size iyi davranarak güveninizi kazanacak, fakat ardından size kötülükler yaparak maddi ve manevi zarara uğramanıza sebep olacaktır.

Eğer falı bakılan kişi evli bir kişi ise, o kişinin eşine kötü gözle bakan biri var demektir. Eğer etrafınızda böyle biri varsa, o kişiden uzak durmanız önerilir.