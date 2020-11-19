Falda Ayı görmek nedir? Kahve falında ayı görmenin anlamı

Kahve falında ayı görmek pek çok anlama gelebileceği gibi, temelde falı bakılan kişiye zarar verme eğilimi olan birini simgeler.

Kahve Falında Ayı Görmek Nedir?

Falında ayı sembolü olan kişinin etrafında muhakkak kendisiyle uğraşmak eğiliminde olan biri vardır. Bu kişi fal sahibine zarar vermek istemektedir. Fakat bu kişi genellikle fal sahibine zarar verebilecek biri değildir, çünkü aynı zamanda fal sahibinden zeki biri de değildir.

Kahve falında ayı görmenin bir diğer anlamı da fal sahibinin tutacağı bir dileğin gerçek olacağıdır. Fakat bu dilek, dilek tutulduktan sonraki 41. ya da 42. günde gerçek olacaktır. Çünkü ayıların 41 adet dişi bulunmaktadır.

Kahve Falında Ayı Görmenin Anlamı

Ayı sembolünün tabakta olması, kişinin akrabalarından birinin kendisini kıskandığı anlamına gelir. Bu kişi kıskanç olduğu için fal sahibinin ailesi içinde karışıklık yaratmaya çalışır. Çünkü kıskanç olan kişinin aile yapısı bozuktur ve fal sahibinin mutlu ailesini kıskanmaktadır.

Eğer falda bir ayı patisi görünüyorsa, bu kişinin uzun zamandır beklediği bir haberin geleceğine işaret eder. Eğer fal sahibinin hayatı kötü gidiyorsa, bu haberden sonra her şey yoluna girecek ve fal sahibi daha mutlu ve daha keyifli bir döneme girecektir. Eğer fal sahibi bekarsa ve bir ilişkisi varsa, bu ilişki muhtemelen evlilikle sonuçlanacaktır.

Ayrıca falda ayı patisi görmek kişinin çok fazla arkadaşı olduğu anlamına da gelmektedir. Fal sahibi bu arkadaşları konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır.