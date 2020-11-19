Falda Aslan görmek nedir? Kahve falında aslan görmenin anlamı

Birçok fal çeşidi vardır. Bu fal çeşitleri genel olarak insanların hayatları ile ilgili ipuçları vermektedir. Ancak hem kahve içmek hem de sonrasında fal baktırmak ülkemizde çok popüler ve yaygın bir durumdur. Bu sebeple Türk kahvesi içtikten sonra fala baktırmak amacıyla kahve fincanları ters çevrilir soğuduktan sonra kahve falına bakılır.

Falda Aslan Görmek Nedir?

Kahve falında aslan görmek hayırlı olan sembollerden bir tanesidir. Aslan gerçek hayatta olduğu gibi güç, kuvvet anlamına gelir. Aynı zamanda cömertlik ve becerikli olmayı da işaret eder. Falda aslan görmek dirayetli duruşa da yorumlanır. Falda görülen Aslan eşi ile birlikte görülüyorsa kişinin karşına çıkacak her türlü işte şans yanında olacaktır.

Kahve Falında Aslan Görmenin Anlamı

Kahve falı neredeyse her gün içtiğimiz kahvenin falına bakılmasıyla ortaya çıkar. Zaman zaman kahve falında çıkan sembollerden bir tanesi olan Aslan sembolü de kişiler için oldukça sık görülen sembollerden bir tanesidir. Kahve falında aslan sembolü görmenin anlamı kişinin düşmanlarına karşı zafer kazanacağı anlamına gelmektedir.

Kişinin kendisine zarar verecek olan işleri bertaraf edecek ve bu kişileri yenecektir. Güç, kuvvet olarak algılanan kahve falında ki aslan kişinin zor günleri geride bırakarak; huzurlu, maddi ve manevi açıdan rahatladığı döneme girmeyi ifade eder.

Fincanda aslan çıkan kişi yaşayacağı olaylara karşı sabırlı ve dirayetli olmalıdır. Falda aslan görülmesi aynı zamanda aile reisi anlamı da taşır. Fal sahibinin liderlik yapacağı konuları rivayet eder. Kahve falında aslan görmek kişinin maddi sıkıntıların kurtulacağına yorumlanır. Kahve falında sadece aslan başı görmesi ise kişinin hayalini kurduğu şeylere ulaşacağı anlamı taşır.