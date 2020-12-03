Fabiana Filippi 2020-2021 Sonbahar/Kış Koleksiyonu

Fabiana Filipi,2020-2021 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla 1970've 1980'lerin modasını günümüze taşıyor. Zamansız ama modern parçalar sunan koleksiyon, kadınların doğal güzelliğini zenginleştiren bir stil sentezi oluşturuyor.

Rahat formlar ve kusursuz çizgilerin öne çıktığı görünümlerde minimalist ve zarif detaylar dikkat çekiyor. Kemerler, takım elbise ve KralVIII. Edward'ın popülerleştirdiği tüvit kumaşlarda kadınsı vurgu yaparken, Lurex kruvaze ceketlere parlak bir dokunuş yapıyor.

Oversize dış giyim tasarımlar tül eteklerle süslenirken, alpaka paltolarda kürk efektleri tüm bakışları üzerine topluyor. Maksi botlar ise süet ceketlerle maskülen pantolon, kalem etek ve deri maksi eteklere hareket katıyor.

Doğa ve şehir hayatının ikililiğinden ilham alan renk paletinde pembe, kum ve kuvarsın soft tonlarından bordo, kiremit ve tütün renkleri yer alıyor. Parlak beyaz, çelik grisi ve antrasit mavi, koleksiyona modern ve endüstriyel bir bitiş kazandırıyor.