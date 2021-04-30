Ezan Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Ezan Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Ezan çiçeği akşam saatlerinde açan ve gün boyu kapalı kalan bir çiçektir. Günümüzde kazandığı popülerlik sayesinde her zaman ulaşılabilir hale gelmiştir.

Ezan Çiçeği Nedir?

Ezan çiçeği, uzun süre yeşil kalmayı başaran otsu bir bitkidir. Genellikle yaz aylarında açmasına rağmen kış aylarında da hayatta kalabilir. Narin bir yapısı olmadığı için zorluklara karşı dayanıklıdır. Laleye oldukça benzeyen ezan çiçeği, akşam saatlerinde açmasıyla ün kazanmıştır. Özellikle sarı renkleriyle bilinse de beyaz, pembe ve turuncu çeşitleri de bulunur.

Ezan çiçeklerinin uzun, ince, sivri şekilde bir mızrağı andıran yaprakları bulunur. Isı ve soğukla dost içinde yaşayabilmektedir. Işıldak, eşek otu gibi halk arasında farklı isimlerle anılabilir. Genellikle mayıs ayında çiçek açmaya başlar ve yaz sonuna kadar devam eder.

Ezan Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Ezan çiçeğinin dayanıklılığı bakımını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle susuz kalması, yetiştiği ortamın ışığı yetişmesine engel değildir. Sarı, beyaz, pembe ve turuncu renkleriyle açabilen ezan çiçeği, soğuk havalarda da bakıma uygundur. Yeterli su ve toprak sayesinde rahatça bakımı yapılabilir. En sevdiği alanlar yarı gölge yerlerdir, bu sebeple yarı gölgelerde açan çiçek sayısında artış görülür.

Ezan Çiçeği Nasıl Ekilir?

Ezan çiçeğinin ekilmesi için öncelikle mineralleri zengin nemli bir toprağa ihtiyaç vardır. Çakıllı toprakta da ekimi yapılabilir. Tohumu toprağın bir santimetre altına yerleştirip üstünü kapattıktan sonra sulamak gerekir. Yaklaşık on beş gün içinde çimlenmeye, ardından bir buçuk metreye kadar büyümeye başlayacaktır. Çimlenme aşamasından sonra aydınlık veya yarı gölge ortamda kalması büyümesini hızlandırır.

Ezan Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Ezan çiçeğinin çoğaltılması genel olarak tohumunun toprağa ekilmesiyle gerçekleşir. Ancak kökten ayırma ve sürgün yöntemiyle de kolayca çoğalabilir. Kısa sürede filizlenmesi yetişmesini kolaylaştırdığı için kısa zamanlarda çok üretim yapılabilir. Sürgünler sayesinde yaklaşık 10 çiçeği birden vermesi mümkündür.

Ezan Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Ezan çiçeği en çok tohum ekilme yöntemiyle çoğaltılır. Tohumları büyük değildir ve çiçeğin kendisinden elde edilmesi oldukça kolaydır. Tohum, içinde bulunan besin sayesinde ekildikten sonraki çimlenme dönemine kadar çiçeği besler. Ardından çimlenmeyle oluşan yapraklar fotosentez yaparak ışık yardımıyla kendi besinini üretir. Tohum kabuğunun orta kalınlıkta bulunması çimlenme süresini 1 aya kadar uzatabilir.

Ezan Çiçeği Nasıl Sulanır?

Ezan çiçeği evde ve dış ortamda rahatça yetişebilen bir çiçektir. Ayrıca kırılgan bir yapısı yoktur. Çevresel faktörlere karşı dayanıklı olması nedeniyle susuzluğa dayanır. Toprak kuruduğu zaman ıslanması ancak çok su verilmesinden uzak durulması gerekir.

Evde Ezan Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Çiçeklerin bir bölümü evde yetiştirilmeye uygundur. Saksıların yardımıyla ezan çiçeği de evde yetiştirilebilir. Normal toprakta yetişebildiği için herhangi bir özel ilgi istemez. Güneş ışınlarını doğrudan alması bitkiye zarar vermez. Yeterli sulama sayesinde sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Odanın herhangi bir bölümüne yerleştirilerek kolayca açılabilir.

Ezan Çiçeği Anlamı

Ezan çiçeği, isminin anlamını akşam ezanı vaktinde açmasıyla alır. Ayrıca halk arasında bilinen bir diğer ismi gece mumu çiçeğidir. Gece mumu çiçeği, açtığı saat akşam namazı vaktine denk gelerek Müslümanlar için namaz kılınması gerektiğini de hatırlatabilir.

Ezan Çiçeği Latincesi

Çiçekler literatür gereği Latince isimlerle adlandırılır ve evrensel olarak bu isimle tanınır. Ancak yetiştiği ülkelerde anadillerde yeni isimler kazanabilir. Bir çiçek birden fazla isme sahip olabilir. Ezan çiçeğinin Latince ismi Oenothera’dır ve Onagraceae familyasında bulunur.

Ezan Çiçeği Özellikleri

Ezan çiçeğini diğer çiçeklerden ayıran pek çok özellik vardır. Ancak en önemli özelliği akşam saatlerinde açması nedeniyle kendisine has bir isim sahibi olmasıdır. Boyu bir buçuk metreye kadar uzanabilen ezan çiçeği, çiçeklerini akşam ezanına denk gelen zaman diliminde açar.

Ezan Çiçeği Faydaları

Bitkilerin büyük bölümü kurutularak, kaynatılarak ve ilaç yapılarak şifa oldukları hastalıklarla bilinir. Ezan çiçeği de insan sağlığına yararları olan, yıllardan beri çeşitli tedavilerde kullanılan bir bitkidir. En önemli özelliği bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynamasıdır. Kan akışını hızlandırarak vücudun daha genç ve dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca kilo vermeye yardımcı olan bitkilerin arasında bulunur.

Ezan Çiçeği Hikayesi

Ezan çiçeğinin ilk kez kullanılması Kızılderililere kadar uzanır. Sağlık amacıyla toplanan ve işlemlerden geçirilen ezan çiçeği, faydaları anlaşıldıkça önemli bir hale gelmiştir. Ayrıca internet ortamında yalnızca akşam açtığı için popüler hale gelmiş, pek çok yerde yetiştiriciliğine başlanmıştır.