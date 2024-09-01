EYLÜL AYI BURÇ YORUMLARI 2024 || Aygül Aydın anlattı... Ay Tutulması Etkilerine Dikkat! Eylül'de Hangi Burcu Neler Bekliyor? İşte Başak, Terazi, Akrep Aylık Burç Yorumları Ağustos 2024

“Acı çektiğimiz zaman nefret edecek birilerini arıyoruz. Acıları akılsızlığımız yüzünden çektiğimizi düşünmek bile çok düş kırıcı.”

AYIN GÜNDEMİ

1 Eylül saat 18:18’de Uranüs, Boğa burcunda geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket dönemi, kendine olan değerini ve dünyaya sunduklarını gerçekleştirmek için harika fırsatlar sunacak. Belki de bazen yeterince değerli hissetmiyor ya da yeterince başarılı olduğunu düşünmüyorsun. Ama merak etme, Uranüs'ün Boğa burcundaki gerilemesi seni olumsuz düşüncelerden kurtulmanı ve aslında ne kadar değerli olduğunu fark etmeni sağlayacak. Kendine güven ve bu sürecin keyfini çıkar!

2 Eylül saat 03:08’de Plüton, Oğlak burcuna geçerek retro hareketine devam ediyor. Bu gezegenin dönüşüm gücüne hazır ol! Kontrolün dışında gelişen kadersel olaylara sebep olan bu zorba gezegen, hangi evinde transit ediyorsa, o konuların çürümüş kalıplarını yerle bir ediyor. Sosyal düzenler alt üst oluyor, toplumsal yapılar sarsılıyor. İradeni aşan kolektif olaylar ve doğal gelişimler bu dönüşümü gerçekleştiriyor. Hazır mısın? Plüton'un gücünü hisset ve hayatını baştan aşağı değiştir!

3 Eylül saat 04:55’de Başak burcunda 11 derecede bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Hedeflerini dürüstçe düşünmene, kendini sabote etme yollarını bulmana yardımcı oluyor. Unutma, uzun süredir bir hedef uğruna çalışıyor olman onun doğru yol olduğu anlamına gelmez. Planlarına takılı kalmak sadece değişimden veya baştan başlamaktan korktuğun için olabilir ve bu da gerçek başarılarını etkileyebilir.

4 Eylül saat 22:46’da Mars, Yengeç burcuna geçiyor. Evet, tamam Yengeç burcundaki Mars'ın geçişi hassas bir enerjiye sahip olabilir, ama bu demek değil ki hiçbir şey yapmayacaksın. Mars'ın Yengeç enerjisiyle birlikte nasıl çalışacağını öğrenirsen, gerçekten başarılı olabilirsin. Örneğin ev içi görevlere odaklanmak, bu geçişi en iyi şekilde değerlendirmenin yollarından biridir.

9 Eylül saat 09:50’de Merkür, Başak burcuna geçiyor. Zihninin keskinleştiği, konuşmalarının hassaslaştığı ve iletişim becerilerinin arttığı bu döneme hoş geldin! Başak burcuyla birlikte gereksiz detayları atıp sadeleşme zamanı geldi. Sözlerini daha net ve doğru biçimde ifade etme şansına sahip olacaksın. Bu geçiş altında pürüzlü konuları ortadan kaldırmak için sert konuşmalara yönelebilirsin. Analitik gücün artacak ve bilgileri daha iyi anlama yeteneğine sahip olacaksın. Yani düşüncelerini berrak bir şekilde aktarabileceksin. Şimdiden keyifli bir dönem diliyorum!

18 Eylül saat 05:45’te Balık burcunda 25 derecede bir “Parçalı Ay Tutulması” gerçekleşiyor. Bu Ay Tutulması senin için bir dönüm noktası olabilir! Gün planlayıcının tutsaklığından kurtul ve saatine bakmaya bile uğraşma. Bu astrolojik olay, zihninde dans eden düşüncelere odaklanmanı sağlayacak. İçgüdülerin yükselecek ve sezgilerin seni daha büyük başarılara yönlendirecek.

22 Eylül saat 15:44’de Güneş, Terazi burcuna geçiyor ve bu demektir ki denge ve uyum zamanı geldi. Terazi burcunda her şey başkalarıyla bağlantı kurmak, güzelliği almak ve ruhu yatıştırmakla ilgilidir. Adalet, zarafet ve başkalarıyla yarı yolda buluşma zamanıdır. Artık farklılıklara odaklanmak yerine, Terazi Güneşi altında seni benzer kılan şeyi anlayabilirsin. Her durumu tüm açılardan görebilirsin çünkü Terazi'nin huzurlu ve işbirlikçi doğası sayesinde uçurumları köprülerle aşabilirsin. Haydi, dengeye adım atma vakti!

23 Eylül saat 05:36’da Venüs, Akrep burcuna geçiyor. Venüs, Akrep burcuna geçiyor ve ilişkilerine farklı bir perspektif sunuyor. Bu zaman diliminde, içinde bastırdığın düşünceleri ortaya çıkarmak için mükemmel bir fırsat var. Artık o dırdırcı düşünceleri görmezden gelemeyeceksin çünkü Venüs ve Akrep bir araya geldiğinde gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Bu geçiş, ilişkilerini derinlemesine analiz etmene ve doğruluğunu sorgulamana yardımcı olacak. Belki de zamanın geldiğini düşünerek ilişkinde yapabileceklerini değerlendirmelisin. Her ne olursa olsun, bu geçiş sana ilişkilerinin gerçekliğini kontrol etme şansı veriyor!

26 Eylül saat 11:09’da Merkür, Terazi burcuna geçiyor. Merkür'ün Terazi burcuna geçişi ile diplomasi rüzgarları estirecek! Terazi, adaletin sembolü olan Terazi ölçeği ile ilişkilendirilir ve bu dönemde her duruma adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemen, daha objektif olmanı sağlar. Bu geçişi, evrenden gelen nazik bir hatırlatma olarak düşün; başkalarının bakış açılarını önemsemek ve uzlaşmayı kucaklamak, güzelliğin anahtarıdır.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 1 Eylül'de Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber mali konulardaki hamlelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Plüton Oğlak burcunda retro hareketine devam ediyor ve size kariyerinizle ilgili kararlarınızı son kez değerlendirme fırsatı sunuyor. Aldığınız riskler, değiştirmek zorunda olduğunuz tutumlar açısından kazançlı çıkıp çıkmadığınızı sorgulayabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınız ve isteklerinizi, başkalarının istekleriyle uyumlu hale getirmeye çalışabilirsiniz. Bu yönde destekler bulacağınız etkiler altındasınız.

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BOĞA BURCU

Uranüs'ün burcunuzda geri hareketine başlamasıyla sağlığınız, fiziksel durumunuz ve bunlarla ilgili alışkanlıklarınız önem kazanabilir. Alışkanlıkları değiştirmek, yenilemek zor olduğu için görmezden geldiğiniz konular sizi zorunlu bir değişime itebilir. Plüton'un Oğlak burcunda retro hareketine devam etmesiyle kendinizi nerede gördüğünüzü düşünebilir, ne yapmanız gerektiğini anlamaya çalışabilirsiniz. Geç kaldığınızı, kaybettiğinizi düşündüğünüz konularda hayat size bir yeşil ışık yakabilir. 18 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Bitmez sandığınız ilişkiler bitebilir, gündemde bile olmayan yeni ilişkiler ortaya çıkabilir.

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İKİZLER BURCU

Plüton geri hareket ederek Oğlak burcuna geçiyor ve size yılın başında yaşadıklarınızın bir özetini getiriyor. Özellikle ekonomik konulardaki hamleleriniz ve sorumluluklarınız noktasında daha bilinçli olmalısınız. Bir kere uyandıktan sonra tekrar uyusanız bile, uyanık olmanın tadını alırsınız. 3 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay ile beraber ev düzeniniz ve yaşam standartlarınız konusunda önemli zamanlar yaşayabilirsiniz. Kendinize bir sistem kurmak, daha güvenli, rahat hissetmek en doğal hakkınızdır.

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YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 1 Eylül'de Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla beraber arkadaş çevrenizle ilgili bazı değişiklikler yaşanabilir. Beklemediğiniz tepkilerle karşılaşabilir, şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Balık burcunda gerçekleşecek parçalı ay tutulmasıyla beraber kendinizi her manada farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Uzak sandığınız, imkansız olarak düşündüğünüz konularda adım atmak için sizin için daha kolay olabilir. Bu mecburi bir karar gibi düşünseniz de, aslında ihtiyacınız olduğunu bununla rahat edeceğinizi fark edebilirsiniz. 26 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcuna geçişi, ev ve aile hayatında önemli etkiler yaratacak.

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ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 1 Eylül'de Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla kariyerinizle ilgili bazı pürüzler daha görünür bir hal alabilir. Değişiklik yapmak istediğiniz ya da size sunulan konular hakkında düşüncelerinizi netleştirmelisiniz. Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle beraber iş hayatınızla ilgili pürüzleri ortadan kaldırabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. 26 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle beraber ilgilendiğiniz, çalıştığınız, emek verdiğiniz konularda ön plana çıkabilirsiniz. Bilgi edinmekle beraber bunları paylaşmak, kullanıma sunmak, yeni insanlara ulaşmak da önemlidir.

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BAŞAK BURCU

Plüton'un Oğlak burcunda gerilemeye devam etmesiyle duygusal konularda aklınıza takılan noktalar daha belirgin hale gelebilir. Yılın başından bu yana uğraştığınız, anlam vermeye ve çözmeye çalıştığınız konularda artık durmanın vakti gelmiş olabilir. 18 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasıyla beraber sizin için yeni bir döngü başlıyor. İlişkilerinizle ilgili beklentileriniz ve tutumlarınız değişebilir, size yönelik tavırların da değiştiğini görebilirsiniz. Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakma isteği duyabilirsiniz. Merkür'ün Terazi burcuna geçişi, maddi konular, kişisel değerler ve öz-değer alanlarında etkili olabilir. Kazancınız büyüyebilir, yeni ortaklar ya da gelir imkanları elde edebilirsiniz.

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TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla aileniz ya da çevrenizden bazı insanların da dahil olduğu ekonomik süreçlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ödeme sistemlerinin, sorumluluklarının ve miktarları değişimi söz konusu olabilir. 22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçişi sizin için kişisel kimlik ve kendinizi ifade etme alanında önemli bir dönemi işaret ediyor. Bu süreç, kendinizle ve hedeflerinizle daha fazla uyum içinde olma isteğinizi artırabilir. 26 Eylül'de Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte kendinizi ifade etmek adına etkili bir döneme giriyorsunuz. Daha özgüvenli ve neşelisiniz. Bu da çevrenizin sizi tanıması, doğru anlaması açıdan önemli olabilir. Yeniden doğduğunuzu, bu kez daha iyi kararlar alıp daha iyi işler yapacağınızı hissedebilirsiniz.

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AKREP BURCU

Yönetici gezegeniniz Mars'ın Yengeç burcuna geçişi, siz uzaklaşmak isterken sizi olduğunuz yeri geliştirmeye itebilir. Geçmişin izlerini, yüklerini ortadan kaldırmak için kaçmak yerine gerçekten istediğiniz, sonuç alabileceğiniz yolculuklara çıkmak daha mantıklı olacaktır. Balık burcunda gerçekleşecek parçalı ay tutulması ile beraber yaratıcı projeler, aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konularda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Yaratıcı ifade şekillerinizde yenilenmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler ve yeni fırsatlar ortaya çıkabilir.

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YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 1 Eylül'de Uranüs'ün Boğa burcunda geri hareketine başlamasıyla hayatınızda işlerin neden yolunda gitmediğini daha iyi anlayabilirsiniz. İnatla tutunduğunuz kalıpların dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. 22 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçişi arkadaşlıklar, sosyal çevreniz ve topluluklarla olan ilişkiler alanında yenilikler getiriyor. Bu dönemde, sosyal etkinliklere katılma, grup projelerinde yer alma ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerde uyum sağlama ihtiyacı duyabilirsiniz.

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OĞLAK BURCU

Mars'ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte ikili ilişkilerinizle pürüzleri ortadan kaldırmak ve nihai kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda daha istekli olsanız da, karşı taraftan bir çaba görmediğinizde motivasyonunuz değişebilir. 23 Eylül'de Venüs’ün Akrep burcuna geçişiyle beraber sosyal çevreniz konusunda daha dikkatli ve seçici olabilirsiniz. Sizinle aynı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerle bir arada olmak, kendinizi daha iyi ifade etmenizi, daha dışa dönük olmanızı kolaylaştırabilir. Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle beraber, kariyerinizle ilgili önemli döngüleri başlatabilirsiniz. Yeni hedefler ve çalışma ortamları, yeni ilişkiler kapınızı çalabilir. Daha özenli ve diplomatik olmanız gerekebilir.

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KOVA BURCU

Başak burcunda gerçekleşecek yeni ay ile birlikte ekonomik koşullarınız konusunda yeni planlar gündeminizde olabilir. kendinize kesin ve kalıcı çözümler bulmak, hayatınızı kolaylaştırmak, pürüzler oluşturacak durumları ortadan kaldırmak adına bu dönemin daha elverişli olduğunu görebilirsiniz. Güneş'in Terazi burcuna geçişi uluslararası konular, eğitim ve genişleme gibi alanlarda size yeni bir farkındalık ve ün getirebilir. Etkinizin büyüdüğünü, yayıldığını görebilirsiniz. Kendinizi geliştirdiğiniz konularda ön plana çıkmaya, deneyimlerinizi paylaşmaya odaklanın.

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BALIK BURCU

Mars'ın Yengeç burcuna geçişi duygusal konuları daha çok gündeme getirebilir. Ciddi bir ilişkinizin olmasını, aile kurmayı, çocuk sahibi olmayı veya var olan çocuklarınızın geleceğini iyileştirmeyi isteyebilir ve bunun için çalışabilirsiniz. 18 Eylül'de burcunuzda gerçekleşecek parçalı ay tutulmasıyla hayatınızda bir çağ kapatıp bir çağ açıyorsunuz. Kişisel dönüşüm ve yenilenme dönemine girdiniz. Burada aldığınız kararlar, vazgeçtiğiniz duygular, seçtikleriniz ve terk ettikleriniz hayatınızda belirleyici olacaktır. Kendinizi daha dikkatli dinleyebilir, gözlemleyebilir, ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı daha iyi anlayabilir, kişisel hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz.