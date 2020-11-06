Evinizi Kişisel Bir Sığına Dönüştürün! İşte Harika Öneriler...

Yaşadığınız yeri, güvende hissettiğiniz bir sığınak haline getirmek ilk başta gözünüzde büyüyebilir. Ancak, sadece birkaç basit değişiklikle bulunduğunuz yeri cennete dönüştürebilirsiniz. Doğru ortamı yaratmak için, odanıza nasıl daha fazla doğal ışık ve temiz hava girmesini sağlayabileceğiniz üzerinde yoğunlaşmalısınız. Gelin evinizde kaliteli zaman geçirmek için başka neler yapabileceğinize bir göz atalım.



Dağınıklığı ortadan kaldırın



Dağınık ve düzensiz bir ev, hepimizde kaygı ve stresi artırabilir. Dikkat dağıtıcı ve karmaşık bir alanda zaman geçirmek oldukça yorucudur. Evinizi toparlamak ve etraftaki dağınıklığı ortadan kaldırmak için biraz zaman ayırın.

Bunun için basit bir çözüm olan düzenleyici ev gereçlerine başvurabilirsiniz. Ayrıca düzenli olarak kullanmadığınız eşyaları bir hayır kurumuna bağışlayabilir veya ikinci el ürünlerin olduğu sitelerde satışa sunabilirsiniz. Böylece gereksiz eşyalardan kurtularak kendinizi daha arınmış hisseder ve evinizde daha iyi dinlenebilirsiniz.



Bitkilerden yardım alın



Bitkiler, evinizin taze ve canlı görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hava kalitesini de artırır. Ancak bakımı kolay ve evinize uygun olanları seçmeye özen gösterin. Mesela, radyasyona karşı iyi bir çözüm olan kaktüsleri deneyebilirsiniz ya da evinize sakinlik hissi katmak için yeşil yapraklı ve sarı bitkileri tercih edebilirsiniz. Evinizde bitki yetiştirmek, biraz da dışarıda olma hissi uyandırmasının yanı sıra, eve döndüğünüzde sizi bekleyen huzurlu bir ortamın olduğu düşüncesiyle rahatlatır.



Kokulu mum ve uçucu yağlar



Evinizde yanan mumlar ve uçucu yağlar, sakin bir ortam yaratmanın harika bir yolu olabilir. Gül, lavanta, bergamot, ylang-ylang ve limon gibi uçucu yağlar, anti-anksiyete ve sakinleştirici özellikleriyle bilinir. Kişisel tercihlerinize bağlı olarak bir buhurdanlık veya uçucu yağ difüzörü kullanabilirsiniz.

Evin belirli köşelerine aromatik yağları ve kokulu mumları yerleştirmek, güzel kokularının yanı sıra, masaj salonundaymışsınız hissi vererek rahatlamanızı sağlar.



Kişisel ortamınızı yaratın



Size özel küçük bir alan yaratmak için evinizde sessiz, sakin bir köşe bulun. Burası iyi hissettiğiniz ve kendinizle iç içe olabileceğiniz, günlük hayatın stresinden uzaklaşıp gevşeyebileceğiniz bir yer olmalı. Burada, oturmak için bir puf, minderler veya rahat bir sandalye kullanmayı deneyin. Aynı zamanda etrafınızı mumlarla, olumlu mesajlarla, ilham verici alıntılarla, aile fotoğraflarınızla, en sevdiğiniz müziklerle ve mutlu olmanıza yardımcı olacak diğer ayrıntılarla kuşatın.

Böylelikle, kaliteli zaman geçirmek için özel bir alana sahip olur ve her yeni güne tazelenmiş bir şekilde başlarsınız.