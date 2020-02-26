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GeriEv Dekorasyon Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları
Ev Dekorasyon
MAHMURE ÖZEL

Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları

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Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları
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"Odanıza koyacağınız çeşitli bitkiler dekorasyona canlılık katar. Öte yandan bazı bitkiler dekorasyonu güzelleştireceği gibi ruha ve bedene de fayda sağlar. Hem bakımı kolay hem de size iyi gelecek bitkileri aşağıya bırakıyoruz."

Kaktüs

Kaktüs, az su ile yetinebilen ve bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Aynı zamanda bilgisayar, telefon ve televizyon gibi ortamlardaki radyasyonu emerek size fayda sağlar.

Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları

Aloe vera

Evde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bir bitkidir. Ayrıca anti bakteriyel özellikleri ve yara iyileştirici özelliklere sahiptir.  Aloe vera, dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasında yerini alır.

Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları
 

Lavanta

Lavantanın faydaları saymakla bitmez. Böbrekleri temizler, iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, baş ağrısını yok eder. Aynı zamanda rahatlatıcı ve güzel kokulu bir bitkidir. Uykuya dalma problemi yaşıyorsanız bu bitki sayesinde derin bir uyku çekebilirsiniz.

Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları

Barış çiçeği (Spatifilyum)

Barış çiçeği ortama tazelik ve ferahlık katar. Ayrıca havanın temizlenmesini sağlar ve bol oksijen üretir. Bakımı oldukça kolaydır. Bol ışık alan yerlerde ve nemli ortamlarda bakımını sürdürebilirsiniz.

Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları

Mücevher bitkisi

Elektro manyetik dalgaları emer ve amonyağı yok eder. Feng Shui felsefesinde şans, bolluk ve bereket bitkisi olarak gösterilir. 

Aloe vera suyu içmek için 5 sebep!Aloe verayı bu zamana kadar hep bir jel olarak tanıdık ve cilde olan faydalarını konuştuk. Peki aloe vera suyunu daha önce duydunuz mu? Aloe vera suyunun faydaları neler? Aloe vera suyu nasıl hazırlanır? İşte aloe vera suyu içmek için 5 sebep…Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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