Evinize Alabileceğiniz 5 Bitki ve Faydaları

Kaktüs

Kaktüs, az su ile yetinebilen ve bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Aynı zamanda bilgisayar, telefon ve televizyon gibi ortamlardaki radyasyonu emerek size fayda sağlar.

Aloe vera

Evde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz bir bitkidir. Ayrıca anti bakteriyel özellikleri ve yara iyileştirici özelliklere sahiptir. Aloe vera, dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasında yerini alır.





Lavanta

Lavantanın faydaları saymakla bitmez. Böbrekleri temizler, iştahı açar, sindirimi kolaylaştırır, baş ağrısını yok eder. Aynı zamanda rahatlatıcı ve güzel kokulu bir bitkidir. Uykuya dalma problemi yaşıyorsanız bu bitki sayesinde derin bir uyku çekebilirsiniz.

Barış çiçeği (Spatifilyum)

Barış çiçeği ortama tazelik ve ferahlık katar. Ayrıca havanın temizlenmesini sağlar ve bol oksijen üretir. Bakımı oldukça kolaydır. Bol ışık alan yerlerde ve nemli ortamlarda bakımını sürdürebilirsiniz.

Mücevher bitkisi

Elektro manyetik dalgaları emer ve amonyağı yok eder. Feng Shui felsefesinde şans, bolluk ve bereket bitkisi olarak gösterilir.