Evin Havasını Temizleyen 15 Bitki ve Çiçek

1. Aloe Vera



Elektromanyetik dalgaları emme özelliği bulunan aloe vera bitkisi antiseptik özellikleri ile de öne çıkıyor. Bol ışıkta yetişen bu bitki sıcak bir ortamda daha sağlıklı büyüyor.

2. Bambu Palmiye

Az ışık seven bambu palmiyesi evde kullanılan temizlik ürünlerindeki kimyasalların etkisini azaltıyor ve daha sağlıklı bir ortam yaratıyor. Bu bitkiyi çamaşır yıkadığınız alanın yakınına yerleştirerek fayda sağlayabilirsiniz.

3. Kasımpatı

Bol ışıkta yetişen ve pek çok evde bulunan kasımpatı bitkisi amonyak gibi zararlı maddeleri emmede oldukça etkili. Bu bitkiyi serin bir ortamda muhafaza ederek sağlıklı büyümesini sağlayabilirsiniz.

4. Benjamin

Evlerin vazgeçilmez bitkisi olan benjamin bitkisi kimyasal gazları emme konusunda başarılı. Bol ışıkta yetişen bitki ayrıca 15 derecenin üzerinde yaşıyor.

5. Gerbera

Dekoratif çiçek olarak ün salan gerbera çok sigara tüketilen ortamlar için ideal bir bitki. Sigara dumanını absorbe eden bu bitki az ışıkta yetişiyor ve ev sıcaklığında büyüyor.

6. Deve Tabanı

En sık karşılaşılan bitkilerden olan deve tabanı loş ışık seven bir bitki. Teknolojik aletlerin zararlı kimyasallarını emmede etkili olan bitkiyi güneş ışınlarından koruyun.

7. İngiliz Sarmaşığı

Ortamın havasını bozan pek çok kimyasalı yok etmede etkili olan İngiliz sarmaşığı yetiştirilmesi kolay olan bitkilerden biri. Evi saatler içinde hijyenik bir hale sokan bu bitki, orta ışıkta ve 8 derece üzerinde yetişiyor.

8. Büyük Flamingo Çiçeği

Flamingo çiçeği amonyak salımlarını en iyi arındıran ikinci bitkidir. Öyleyse, onu bu salımların sebebi olan bazı temizlik malzemelerinin bulunduğu mutfak ya da banyolara koymak iyi fikirdir.

9. Altın Sarısı Şeritli Ejder Kanı (Dracaena fragrans)

Dracaena fragansları ortasında altın rengi bir şerit olan geniş yeşil yapraklarından tanıyabilirsiniz. Formaldehit’i absorbe ettigi için, sıkıştırılmış ahşaptan yapılan eşyaların bulunduğu odalara koyulması tavsiye edilir. Bu bitki kuru havayı, az ışığı ve hatta arada bir sulamayı unutmanızı bile kabul eder.

10. Salon Eğreltisi

Çoğu evde rastladığımız salon eğreltisi de hava temizleyen onemli bitkilerden biridir. Her gün büyük miktarda ksilen ve formaldehit emer. Fujerin bir diğer avantajı ise, düzenli olarak püskürterek sulandığında, çok fazla ısıtılan odaların nem oranını farkedilir biçimde yükseltmesidir.

11. Yelken Çiçeği

Her kategoride şampiyon olan spatifilyum’a hiçbir hava kirletici madde dayanmaz ! Büyük boydakilerin yaprakları saatte 15 µg formaldehit, ksilen, toluen, amonyak, benzen, trikloretilen ve ayrıca alkol ve aseton buharını da emer. Kim daha iyisini yapabilir ki ?

12. Açelya

Banyo ve mutfak temizleyicileri kimyasalları üzerinde etkili olan açelya bitkisi serin ortamda yetişiyor. Banyo veya mutfak yakınında bulundurulması tavsiye edilen bitki nemli ortamları seviyor.

13. Beşparmak

Aydınlık bir yerde yetişen beşparmak bitkisi zararlı kimyasal maddeleri ev ortamından 24 saatte arındırabilen bir bitki. Orta sıcaklıkta yetişen bitki ayrıca geniş bir alanda konumlandırılmalı.

14. Kraton Bitkisi

Kraton, formaldehit (saatte 2 ilâ 6µg ) dışındaki hava kirletici maddeleri az temizler fakat mekanları etkili bir şekilde oksijenlendirir, seslere karşı etkili ve güzel bir görsel ekran oluşturur. Onu ısının ve nemin sabit olduğu odalara yerleştirin. Bitkiniz kırmızböceği saldırılarına karşı hassas ise, akşama doğru yaprakların üzerine su püskürtmeye özen gösterin.

15. Peru Mumu (Cereus peruvianus)

Peru mumu (veya Peru kaktüsü) elektromanyetik dalgaları emdiği için tavsiye edilir. İsveç ve Amerika’da yapılan bazı araştırmalar bitkinin bu tip radyasyonlara bağlı baş ağrılarını giderdiğini kanıtlama yönündedir. Bu bitkiyi yetiştirmek çok kolaydır, sadece fazla sulamamaya özen gösterin.