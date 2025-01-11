Evgeny Grinko'dan Yepyeni Single 'Evening Bell'

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Grinko'nun Moskova’da yaşadığı dönemde evinin yakınındaki bir kiliseden gelen çan seslerinden esinlenerek yorumladığı eser, serbest bir doğaçlama olarak dikkat çekiyor.

Ülkemizde de çok sevilen sanatçı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konserlerinde kazandığı gelirin bir kısmını Türkiye’de sahipsiz hayvanlara bağış toplayan bir derneğe vermek istediğini duyurmuştu.

Sevgililer Gününe Özel Konser

Grinko, 13 Şubat'ta AKM'nin büyüleyici atmosferinde Sevgililer Günü’ne özel bir konser verecek. Sanatçıya sahnede, yetenekli müzisyen arkadaşları Yana Chekina (çello), Anna Romanova (keman), Mathilde Marsal (keman), Pavel Matckevic (viyola) ve Liza Vinnikova (akordeon) eşlik edecek.

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John Wick'in ikonik müziğiyle tanınan Kaleida İstanbul'da!

Keanu Reeves’in başrolünde olduğu efsane aksiyon filmi John Wick’te yer alan "Think" adlı ikonik şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir etki yaratan Kaleida'nın ilk İstanbul konseri için geri sayım başladı. Son yılların en ilgi çeken ikilisi, 11 Şubat 2025'te IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak.

İngiltere ve Almanya’dan iki yetenekli müzisyen Christina Wood ve Cicely Goulder’den oluşan dream - pop ikilisi, 11 Şubat 2025'te yılın en heyecan verici konserlerinden bir tanesine imza atacak.

2014 yılında yayınladıkları ilk single'ları "Think" ile John Wick filminde yer alarak dünya çapında ün kazanan ikili, ardından çıkardıkları single'lar ve albümlerle büyük bir popülerlik kazandı.

Ayrıca grubun 99 Luftballons adlı ünlü 80'ler hitinin cover’ı da büyük ilgi gördü ve bu şarkı, Charlize Theron’un başrolünde olduğu Atomic Blonde filminde yer aldı. Dream pop'un atmosferik ve derin melodilerini, synth-pop'un modern tınılarıyla harmanlayan Kaleida, güçlü vokallerle dinleyicilerine etkileyici bir deneyim sunuyor.