Evelek Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Evelek Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Yöresel ismi daha çok evelek mantarı olmasına rağmen, günümüzde şalvar mantarı olarak da bilinmektedir. Şekil bakımından diğer mantarlara göre farklı bir görünüme sahip mantar türleri içerisinde yer alır. Pek çok kişi bul mantar hakkında bilgi almaya çalışırken, zehirli olup olmadığı ve yenip yenmediğini konusu da merak ediliyor.



Evelek Mantarı Nedir?



Evelek mantarı şemsiye görünümüne sahip şapkaya sahip olan, ince bir gövdesi bulunan mantar türleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda şemsiye mantarı olarak da bilinen bu özel mantar, şapkası şemsiye görüntüsüne sahip ve incecik gövdesi olan lezzetli mantar türleri arasında yer almaktadır.



Evelek Mantarı Nerede Yetişir?



Evelek mantarı genel olarak ılıman bölgelerde yetişen bir mantar türüdür. Bu doğrultuda sık ormanlık alanlarda, otlaklarda, tarlalarda ve yol kenarlarında da bulmak mümkün. Grup halinde bulunmaları ile beraber tek başına yetişebilen mantar türleri arasında da yer alır. Haziran ayı ortalarında ve Kasım ayının sonlarında hasadı yapılan mantar türleri içerisinde bulunur.



Evelek Mantarı Nerede Bulunur?



Evelek mantarı daha çok yaşlı bölgeleri sever ve Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak bulunur. Tabii bununla beraber Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde bulunan bir mantar türü olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle yol kenarlarında, ormanlık alanlarda, otlaklarda ve Tarlalarda da bulunabilir. Geniş bir şapkaya sahip olması ile beraber üst kısmı krem ya da beyaz renge sahiptir. Uzun bir İncecik bir gövdesi ile kolaylıkla bulmak mümkün.



Evelek Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Evelek mantarı en lezzetli ve en fazla değerlendirilen mantar çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı evelek mantarının zehirli olmadığını ve yenebileceğini söylemek mümkün. Özellikle Avrupa Mutfağı ile beraber Türk mutfağında da pek çok farklı yemekte lezzet katması için kullanılır. Tabii bu mantarı tercih ederken mutlaka dikkat etmek ve başka mantarlarla karıştırmamak için uzman yardımı almak önemlidir.



Evelek Mantarı Faydaları



Çok önemli mineral kaynakları bulundurması ile beraber evelek mantarı önemli faydalar sunar. Özellikle çinko, selenyum, bakır, kobalt ve rapidyum gibi pek çok mineral yer almaktadır.



- Kalp ve damar sağlığını koruyucu bir etkiye sahiptir.

- Enerji verici bir yapısı bulunur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda oldukça etkilidir.

- Kemik sağlığını güçlendirir.

- Cilt sağlığı ve saç sağlığı için etkilidir.



Bu gibi daha birçok farklı faydası ile beraber, insan sağlığı açısından önemli mantarlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.



Evelek Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Evelek Mantarı Yetiştiriciliği



Evelek mantarı gelen olarak doğal yapısıyla kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Kendi başına yetişmesi ile beraber aynı zamanda bol yağışı seven mantar türleri içerisinde yer alır. Haziran ve kasım aylarında olgunlaşması ile beraber, Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden toplanır.



Evelek Mantarı Özellikleri



Geniş ve düz bir şapkası olması ile beraber evelek mantarının şapkası Şemsiyeye benzer. Bazı türleri beyaz renge sahipken bazı türlerinde şapkalar koyu bir renge sahiptir. Aynı zamanda ince ve uzun bir gövdeye sahip olduğunu söylemek mümkündür. İnsan sağlığı açısından da çok önemli faydaları ile beraber, yemeklerde özel bir lezzet katan türler arasında geliyor.