Evdeyken Neden Sıklıkla Yemek Yiyoruz?

Bireyin aç değilken olumsuz duygular ile baş etme stratejisi olarak yemek yemesine ‘duygusal yeme davranışı’ adı verilir. Yani, insanlar olumsuz duygularını kontrol altında tutmak için bu süreçte aç olmadığı zamanlarda bile sürekli kendilerini buzdolabının önünde buluyor. Özellikle de kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyor.

Gerçek açlık ve duygusal açlık farkının bilinmesi gerek

İnsanların gerçek açlık ve duygusal açlık arasındaki farkı bilmesi gerekiyor. Duygusal açlık bir anda belirir ve kişiler belli yiyecekleri (şekerli gıdalar vb.) yemek isterler fakat fiziksel açlık daha yavaş ilerler ve yiyecek ayırt etmeksizin aç olduğunuz için yemek istersiniz. Kısaca bu konuda kişinin farkındalığı olmalıdır.

Hatırlatıcı notlar hazırlayın

Bireyler duygusal yeme davranışı ile mücadele etmek için hatırlatıcı notlar hazırlayıp üzerine ‘’Şu anda gerçekten aç mısın?’’ sorusunu yazabilir ve bunu buzdolabının üzerine yapıştırabilirsiniz.

Notu görmek kişilerde farkındalık oluşturabilir. Ayrıca, duygusal yeme atağında kişi yemek yedikten sonra pişmanlık duyar. Duygusal yeme davranışını önlemek için gerekli olan yollardan biri de yemek yeme isteği geldiğinde yaşayacağınız pişmanlığı önceden hayal etmek olabilir.

Kötü hissettiğinizde yemek yemek size kısa vadede mutluluk verse de uzun vadede aşırı kilo alımına neden olabilir. Bu durumla tek başınıza baş edemiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almayı unutmayın.