Evden Çalışmayı Nasıl Konforlu Hale Getirebiliriz?

Tüm dünyanın Covid-19 salgını ile savaştığı ve evlerden çalışmaya başladığı bugünlerde hem verimliliği artırmak hem de motive olmak için mimari açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Öncelikle home-office olarak kullandığımız mekanın, evde kendine özgü bir alan, alan yoksa da bir köşe olması gerrkiyor. Çalışma sırasında kullanıcı sağlığına uygun ergonomik bir masa ve ofis sandalyesi kullanmak oldukça önemli.

Çalışma alanı nasıl konforlu hale getirilir?

Her evde çalışma odası olarak tasarlanmış bir alan bulunmayabilir. Ve şu anda yaşadığımız durumda eşler ve çocuklardan oluşan bir evde, aynı anda çocuklar online dersi takip ederken, anne ve baba home-office olarak çalışma ve toplantı yapmak zorunda kalıyor. Tabii ki herkesin kendine ait bir çalışma odası olmayabilir. Çocuklar kendi odalarında, kendi çalışma masalarında bu duruma çok daha hızlı adapte olabiliyor ancak anne ve baba için durum çok daha zor oluyor.

Mesleğe göre mekan paylaşımı yapmak en doğrusu olacaktır. Bilgisayar haricinde kağıt kalem gibi malzemelere ihtiyaç duyan kişilerin, belki de yaşam alanındaki büyük yemek masasını çalışma masası olarak kullanması doğru bir tercih olabilir. Kimi zaman camlı bir balkon veya camlı küçük bir teras alanı da çok iyi bir home-office alanı olarak kullanılabilir. Çalışırken gün ışığından maksimum oranda faydalanacağımız ve yeterli temiz hava alabileceğimiz bir noktada konumlanmalıyız. Geceleri ise, çalışma ortamında genel bir aydınlatmadan ziyade yeterli bir noktasal aydınlatma gereken konforu sağlayacaktır.

Çalışma alanında kullanıcının konsantrasyonunu bozacak detaylar olmaması gerekiyor. Ergonomik bir masa ve ofis sandalyesi kullanmak oldukça önemli. Yemek masasında kullandığımız sandalyelerde saatlerce oturmak sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yaşam alanının genelde aile ile paylaşılmasından dolayı özellikle gürültünün konsantrasyonu bozmasını önlemek için kulaklık kullanmak faydalı olacaktır.

Home-office ortamının sadece bireysel olarak kullanılmadığını da unutmamak gerekir, sıklıkla yapılan sanal toplantılar sırasında karşıya verilecek görüntü de iyi düşünülmelidir, ekranda yüzümüz net görünmeli ve arkamızda belirecek görüntünün de toplantı konsantrasyonunu bozmayacak sadelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Aynı zamanda sanal olarak yapılacak toplantılarda karşıya aktarılmak istenen sesin daha temiz ve anlaşılır olması için ortamın akustik özelliği de iyi olmalı. Bunun için çınlamaya neden olabilecek cam ve metal eşyalar yerine ahşap ve kumaş kaplı mobilyalar ve perdeler tercih edilmesi gerekiyor.

Uzun saatler bilgisayar başında çalışmanın özellikle iskelet sağlığını ne kadar negatif etkilediğini artık biliyoruz. Bu yüzden ofislerde de yüksekliği ayarlanabilir masalar kullanmaya başladık. Bunlar, ofislerde ister masa yüksekliğinde sandalye ile oturarak kullanılıyor, ister yükselterek ayakta kullanılıyor, bu da gün içinde iskeleti farklı pozisyonlara sokarak, sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu tasarım özelliğine sahip mobilyalar evlerde de kullanılabilir.

Evden çalışmak en çok küçük çocuğu olan anne-babalar için zorlayıcı oluyor. Uzmanlar bu durumdaki kişilerin mutlaka evdeki bir odayı çalışma mekanı olarak belirlemesini öneriyor. Çalışma saatleri çocuklara uygun bir dille anlatılmalı ve o ortamın iş haricinde kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Böylelikle çocuk, ebeveynin ne zaman çalışıp ne zaman kendisi ile ilgileneceğini net olarak anlayacaktır.