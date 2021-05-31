Evdeki Malzemelerle Yüz Maskesi Nasıl Yapılır? İşte, Doğal Yüz Maskesi Tarifleri

Cilt tipiniz ne olursa olsun mutlaka evde uygulayabileceğiniz doğal maskelerden size uygun birini bulabilirsiniz. Hem de evdeki malzemelerle… Nasıl mı? Gelin, anlatıyoruz.

UYARI: Her ne kadar malzemeler doğal olsa da unutmayın ki cildinizde alerjik herhangi bir durum söz konusu olduğunda reaksiyon gösterebilir. Bu nedenle yüz maskesini uygulamadan önce bileğinizde yama testi dediğimiz yöntemle test etmeyi ihmal etmeyin.

Yoğurtlu Yüz Maskesi

Yağlı, karma ciltler için uygun olan yoğurt maskesini, tercihen ev yapımı yoğurtla uygulamanızı öneriyoruz. Cildinizi yumuşatma ve temizlemede oldukça etkili olan bu doğal yüz maskesinin hazırlanışı şu şekilde;

Küçük bir kaseye bir yemek kaşığı süzme yoğurt alın. İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 20 dakika boyunca bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın. Yüzünüzü kurulamak için yumuşak bir havlu tercih etmeniz yumuşaklık hissini daha çok yakalamanızı sağlayacaktır.

Limonlu Yüz Maskesi

Kuru ve karma cilt tiplerine uygun olan limon yüz maskesi, cildinizi nemlendirmek için mucizevi bir yöntemdir. Limonlu yüz maskesi için;

Bir su bardağının çeyreğini badem ya da zeytinyağı ile doldurun. Üzerine bir adet taze limon sıkın. Yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika sonra havlu kağıt ile silin.

Yumurta Akı Yüz Maskesi

Karma ve yağlı ciltler için uygun olan bu yüz maskesi, geniş gözenekleri küçültmeye yardımcı olur. Yumurta akı yüz maskesi için;

Bir yumurtanın akını ayırın. Bir çay kaşığı toz şeker ile köpürene kadar çırpın ve göz altı hariç yüzünüze uygulayın. 15 dakika kadar kuruması bekleyin ve ılık su ile durulayın.

Salatalık Yüz Maskesi

Tüm cilt tipleri için uygun olan salatalık yüz maskesi, cildinizi kirden arındırarak dış etkenlerden korumaya yardımcı olur. Cildinizi besleyici etkisi olan salatalık yüz maskesi için;

Yarım salatalığı bir kaşık balla birlikte püre haline getirin. Yüzünüze sürün ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayıp kurulayın.

Yeşil Çay Yüz Maskesi

Tüm cilt tipleri için uygun olan bu yüz maskesi, cildi gençleştirmeye ve ferahlatmada etkilidir. Yeşil çay yüz maskesi için de;

Kullandığınız dört adet yeşil çay poşetini buzdolabında bekletin. 15 dakika sonra poşetleri alıp gözlerinizin üzerine ve yüzünüzün farklı noktalarına yerleştirin. Poşetler ısınınca kaldırın ve yüzünüzü kurulayın.

Muzlu Yüz Maskesi

Cildinizde muhteşem bir peeling etkisi yaratan muzun ne kadar etkili olduğunu ilk uygulamadan sonra fark edebilirsiniz. Muzlu yüz maskesini hazırlamak için;

Bir adet muzu, 1 yemek kaşığı bal, 10 damla limon suyu ile karıştırın ve iyice ezin. Yüzünüze önce hafif bir peeling yapın ve sonrasında maskeyi uygulayın. 15 dakika kadar yüzünüzde beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.