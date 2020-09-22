Evde yüz peelingi nasıl yapılır? İşte cildinize ışıltı verecek 4 tarif…

Genel olarak bir yüz peelingi hazırlarken ceviz gibi kabuklu ve çekirdekli meyvelerden uzak durmakta fayda var. Çünkü bu tür bileşenleri olanlar yüzünüzü bakım esnasında çizebilir, hatta daha da kötüsü yırtılmalara sebep olabilir. Bunun yerine yulaf ezmesi, ince öğütülmüş unlar gibi daha yumuşak granüller seçebilirsiniz.

Elbette iyi bir peeling hazırlamak için zeytinyağ, badem yağı gibi doğal yağlar ve bunun yanında yoğurt, bal gibi besleyici ve onarıcı özelliği olan ev yapımı malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir.

Ancak bakım maskelerindeki içerikler her cilt tipine uymayacağı gibi, alerjik reaksiyonlar da gösterebilir. Bunun için öncelikle bileğinizde uygulayabilirsiniz. Ayrıca peeling karışımlarını, özellikle göz altı çevresine temasından kaçınmalısınız. Son olarak açık yaralarınız, kesikleriniz veya güneş yanıklarınız varsa, cilt iyileşene kadar dikkatli olmanızda fayda var.



Yatıştırıcı Yulaf Ezmesi-Ballı Peeling



Bu yüz maskesinin içeriğindeki en etkili iki madde; içeriğindeki anti-inflamatuar sayesinde cildi yatıştırıcı özelliği bulunan yulaf ve nemlendirici antibakteriyel özellikteki ham bal, iyi bir yüz peelingi için aradığınız bütün özelliklere sahip. Bunun için, 1 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi ile yine iyice öğütülmüş 2 çay kaşığı esmer şekeri iyice karıştırın. Sonrasında 1 tatlı kaşığı ham bal ve 2-4 yemek kaşığı zeytinyağını da eklediğinizde neredeyse macun kıvamına gelmiş olması gerekiyor. Bu kusursuz peelingi yaklaşık bir dakika boyunca dairesel hareketlerle nazikçe yüzünüze iyice yedirin ve sonrasında ılık suyla durulayın. Bakım sonrasında iyi yüz kremi ile bakımınız tamamlanmış olur.



Aydınlatıcı Kuşburnu Peelingi



Kuşburnu tozu, öğütülmüş un kategorisine girer ve oldukça yumuşaktır. Bu da harika bir fiziksel peeling için aranan bir özelliktir. (Yine de kuşburnunu bulamazsanız, başka bir ince öğütülmüş un kullanılabilir.) Ayrıca, C ve A vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kuşburnu tozunuzun ve tüm malzemelerinizin organik ve yüksek kaliteli olduğundan emin olun. Peelingi hazırlamak için yarım çay kaşığı kuşburnu tozu ile yarım çay kaşığı ham balı macun olana kadar karıştırın. Eğer formülün sıvılaşması gerekiyorsa biraz daha bal eklenebilir. Yaklaşık bir dakika boyunca dairesel hareketlerle nazikçe fırçalayın ve ılık suyla durulayın.



Kuru Ciltler İçin Gül ve Ballı Yüz Peelingi



Bu peeling, kuru cilt üzerinde nazikçe uygulanabilirken, aynı zamanda ölü cilt hücrelerini etkili bir şekilde temizler. Özellikle gülün ciltteki kızarıklığı azaltmada oldukça etkili olduğu gösterilmiştir, bu da bakım uygularken cildinizin sakin ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir. Yarım çay kaşığı toz gül yaprakları, yarım çay kaşığı ince öğütülmüş yulaf veya yulaf ununu 1 çay kaşığı bal ile karıştırdıktan sonra yarım çay kaşığı su ekleyip macun kıvamına getirin. Yaklaşık bir dakika boyunca dairesel hareketlerle nazikçe fırçalayın ve cilt bakımı rutininize devam etmeden önce ılık suyla durulayın.



Akneye Eğilimli Ciltler İçin Tarçınlı Baharatlı Peeling



Bu yüz peelingi, anti-enflamatuar aktif maddelerle yüklüdür. Birincisi, zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin iltihaplanmayı önlemek için kullanılır. Tarçın aynı zamanda iltihabı yatıştırmaya da yardımcı olabilir ve araştırmalar tarçının hafif-orta dereceli akne için etkili bir tropikal tedavi sağlayabileceğini göstermiştir. Yine yüzünüze uygulamadan önce bileğinizde bir yama testi yaptığınızdan emin olun, çünkü bazı insanlar tarçın alerjen bir madde olabilir. Peelingimiz için ¼ çay kaşığı toz tarçın ve ½ çay kaşığı zerdeçal tozuna ihtiyacımız var. Ardından yarım çay kaşığı kuşburnu tozunu da ekleyip yarım çay kaşığı su ilavesi yapabilirsiniz. Malzemeleri bir macun oluşturana kadar birleştirin. Kalın ancak yayılabilir bir kıvama gelene kadar daha fazla su eklemekten çekinmeyin. Yaklaşık bir dakika boyunca dairesel hareketlerle nazikçe fırçalayın ve ılık suyla durulayın.