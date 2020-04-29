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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Evde Yapabileceğiniz Hatha Yoga Pratiği
Spor Fitness

Evde Yapabileceğiniz Hatha Yoga Pratiği

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Evde Yapabileceğiniz Hatha Yoga Pratiği
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"Yoga eğitmeni Sibel Güngör, evimizde kaldığımız iç organlarımızı rahatlatmak ve yan taraflarımızı esnetmek için, evde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz giriş seviyesi Hatha yoga eğitimi hazırladı. Tüm duygusal gerginliklerinizden arınmak için siz de deneyebilirsiniz."

İç organları rahatlatan Hatha yoga pratiğiYoga eğitmeni Sibel Güngör, evimizde kaldığımız iç organlarımızı rahatlatmak ve yan taraflarımızı esnetmek için, evde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz giriş seviyesi Hatha yoga eğitimi hazırladı. Tüm duygusal gerginliklerinizden arınmak için siz de deneyebilirsiniz.
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