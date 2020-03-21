MAHMURE ÖZEL
Evde Yapabileceğiniz Avokadolu Saç Maskesi Tarifi
"Besleyici, vitamin ve mineral deposu olan avokado saç sağlığı için de oldukça faydalı! Peki evde avokado maskesi nasıl yapılır, işte tarifi..."
BALLI AVOKADO MASKESİ
MALZEMELER:
- 1 adet olgun avokado
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı su
TARİF:
- 1 adet olgun avokadonun önce kabuğunu soyun ve çekirdeği çıkartılır.
- Ardından çatal yardımı ile iyice ezin.
- 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile bir yemek kaşığı bal karışıma ilave edilir ve elde edilen karışım çok yoğunsa 1 yemek kaşığı su eklenir.
- Elde edilen karışım saçların uçlarından başlanarak bütün saça yedirilir ve 15 dakika kadar bu şekilde beklenir.
- Ardından şampuan ve ılık su kullanılarak durulanır.
Parlak saçlar için 3 maske tarifiGüçlü ve bakımlı saçlar kadınların en önem verdiği konulardan biri. Boya, fön, güneş, deniz gibi birçok olumsuz etkilerle saçlar parlaklığını yitirebiliyor. İşte saçlara parlaklık verecek saç maskesi tarifi...Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın: