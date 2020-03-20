Evde Uygulaması Kolay 6 Güzellik İpucu

PEELİNG

Mağazadan alacağınız pahalı bir peeling ürününe ihtiyacınız yok! Evde para harcamadan da pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Peeling yapmak istediğiniz alanı ılık suyla ıslatın, ardından bir yemek kaşığı deniz tuzuyla hafif bastırarak dairesel hareketlerle ovmaya başlayın. 4-5 dakika bu işlemi yaptıktan sonra kan dolaşımınız hızlanmış olacak. Üzerine soğuk suyla durulayın ve ardından nemlendiricinizi sürün. Eğer doğalını istiyorsanız hindistan cevizi yağı çok doğru bir seçim olacaktır.

KOYU GÖZ HALKALARI



Siz de koyu göz altı halkalarından muzdarip misiniz? Evet hepimiz onlardan nefret ediyoruz! Kapatıcılar ve yoğun kremler kullanmak istemiyorsanız söyleyeceğimiz yöntem bu sorunu hızlıca azaltacak. Çiğ patatesleri ince halkalara dilimleyin ve haftada birkaç kez 15-20 dakika göz kapaklarınızın üzerine koyun. Bu sürenin sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürün.

SARAMIŞ TIRNAKLAR

Tırnaklar için birçok güzellik ipucu var fakat bu yöntem çok daha etkili! Oje yüzünden sararmış tırnaklarımızı saklamak için yine ojeye sığınıyoruz fakat artık bu kısır döngüden çıkabilir, tırnaklarınızı parlatabilirsiniz. Eski bir diş fırçanızı alın ve biraz beyazlatıcı diş macunu ile tırnaklarınızı ovalayın. 3-4 dakika iyice tırnaklarınızı fırçayla ovaladıktan sonra ellerinizi yıkayıp 5 dakika limon suyuna batırın.



YUMUŞAK AYAKLAR



İşte size ayaklarınızı yumuşak ve tazelenmiş hale getirecek bir ipucu... Bu yöntem çok canlandırıcı ve aynı zamanda rahatlatıcı! Ayaklarınızı koyabileceğiniz büyüklükte bir kovaya 1 su bardağı limon suyu, 1/2 çay kaşığı nane yağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 su bardağı süt ve yeterli suyla karıştırın. Ardından ayaklarınızı bu suyun içerisinde 15-20 dakika bekletin. Haftada iki kez uygulayabilirsiniz.



AKNE



Akne ile savaşta lekelerinizi hafifletecek birçok ev güzellik ipuçları var! Birkaç olgun çileği ezin ve yüzünüze, göğsünüze veya sırtınıza veya aknenin olduğu yere uygulayın. 4-5 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Çileklerde akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan salisilik asit vardır!



SAUNA



Bu güzellik ipucunda da size kendi evinizin saunasını nasıl oluşturacağınızı söylüyoruz! Biraz su kaynatın ve sonra içine limon ve okaliptüs uçucu yağlarından birkaç damla ekleyin. Su soğumaya başlamadan önce yaklaşık iki dakika boyunca kafanızı kaseye eğin ve kafanızın üzerine bir havlu asın. Buhar gözeneklerinizi açacak ve cildinizi yumuşatacaktır! Ardından yüzünüzü yıkayıp cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürün.