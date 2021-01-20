Evde Tek Başına Serisi Filmleri - Evde Tek Başına Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"İlk filmi 1990 yılında vizyona giren Evde Tek Başına serisi toplam 5 filmden oluşuyor. Ailenin en küçük üyesinin hırsızlara karşı verdiği mücadeleyi anlatan komedi türündeki film, 90 sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. Orijinal adı Home Alone olan serinin son filmi 2012 yılında izleyiciyle buluştu. Sinemaseverler için Evde Tek Başına serisinin isimlerini, oyuncuları, vizyon tarihleri ve yönetmenleri ile birlikte derledik. "
Home Alone serisinin ilk iki filminde Kevin rolünü Macaulay Culkin oynadı. Daha sonra ise bu rol Alex D. Linz'e verildi. Çekimleri ABD'nin Illionis eyaletinde gerçekleştirilen ilk filmin yakaladığı gişe başarısından 2 yıl sonra Home Alone 2 filmi vizyona girdi. İki film toplamda 900 milyon dolara yakın gişe hasılatına ulaştı. Filmin senaryosunu yazan isimler arasında John Hughes, Steve L. Hayes ve Debra Frank yer alıyor. Macaulay Culkin'e Chicago Film Festivalinde ''En İyi Gelecek Vaat Eden Oyuncu'' ödülünü getiren film Nickelodeon Çocukların Seçimi Favori Film Ödülüne de layık görüldü.
Evde Tek Başına Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Evde Tek Başına
2- Evde Tek Başına II
3- Evde Tek Başına III
4- Evde Tek Başına IV
5- Evde Tek Başına V
Evde Tek Başına Serisi İzleme Sırası
5 filmden oluşan Evde Tek Başına serisi şu sırayla izlenebilir.
1- Home Alone
2- Home Alone II: Lost in New York
3- Home Alone III
4- Home Alone IV
5- Home Alone V: The Holiday Heist
Evde Tek Başına Serisi Konusu
Tatile çıkan McCallister ailesi, tatile çıkarken, çatı katında uyumuş olan Kevin'i evde unutur. Ancak uçak kalkışa geçtikten sonra çocuklarının yanında olmadıklarını fark eder. Bu esnada bir süredir McCallister ailesinin tatile çıkmasını bekleyen hırsızlar boş sandıkları eve girer. Kevin, ailesinin yokluğunda evin soyulmasına izin vermeyecek ve hırsızlarla sabaha kadar mücadele edecektir.
Hırsızlar bir çocuğu alt etmenin çok kolay olduğunu düşünseler de yanıldıklarını çok geçmeden anlarlar. Kevin, hırsızlara birçok tuzak kurar ve hepsinin yakalanmasını sağlar.
Evde Tek Başına Vizyon Tarihi
1- Evde Tek Başına - 16 Kasım 1990
2- Evde Tek Başına II - 20 Kasım 1992
3- Evde Tek Başına III - 12 Aralık 1997
4- Evde Tek Başına IV - 3 Kasım 2002
5- Evde Tek Başına V - 25 Kasım 2012
Evde Tek Başına Oyuncuları
Macaulay Culkin
Christian Martyn
Joe Pesci
Jodelle Ferland
John Heard
Malcolm McDowell
Daniel Stern
Debi Mazar
French Stewart
Roberts Blossom
Erick Avari
Lenney Von Dohlen
Barbara Babcock
Rya Kihlstedt Jason Beghe
David Thompton
Clare Carey
Barbara Babcok
Eric Avari
Jason Beche
Christian Maryln
Ellie Harvie
Doug Murray
Catherine O'Hara
Evde Tek Başına Yönetmeni
1- Home Alone - Chris Columbus
2- Home Alone II: Lost in New York - Chris Columbus
3- Home Alone III - Raja Gosnell
4- Home Alone IV - Rod Daniel
5- Home Alone V: The Holiday Heist - Peter Hewlitt
Evde Tek Başına Bütçe ve Gişe Hasılatı
1- Evde Tek Başına
Bütçe: 15 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 535 milyon dolar
2- Evde Tek Başına II
Bütçe: 18 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 350 milyon dolar
3- Evde Tek Başına III
Bütçe: 32 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 80 milyon dolar
4- Evde Tek Başına IV
Bütçe: 25 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 48 milyon dolar
5- Evde Tek Başına V
Bütçe: 52 milyon dolar
Gişe Hasılatı: 70 milyon dolar