Evde Tek Başına Serisi Filmleri - Evde Tek Başına Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Home Alone serisinin ilk iki filminde Kevin rolünü Macaulay Culkin oynadı. Daha sonra ise bu rol Alex D. Linz'e verildi. Çekimleri ABD'nin Illionis eyaletinde gerçekleştirilen ilk filmin yakaladığı gişe başarısından 2 yıl sonra Home Alone 2 filmi vizyona girdi. İki film toplamda 900 milyon dolara yakın gişe hasılatına ulaştı. Filmin senaryosunu yazan isimler arasında John Hughes, Steve L. Hayes ve Debra Frank yer alıyor. Macaulay Culkin'e Chicago Film Festivalinde ''En İyi Gelecek Vaat Eden Oyuncu'' ödülünü getiren film Nickelodeon Çocukların Seçimi Favori Film Ödülüne de layık görüldü.



Evde Tek Başına Serisi Konusu



Tatile çıkan McCallister ailesi, tatile çıkarken, çatı katında uyumuş olan Kevin'i evde unutur. Ancak uçak kalkışa geçtikten sonra çocuklarının yanında olmadıklarını fark eder. Bu esnada bir süredir McCallister ailesinin tatile çıkmasını bekleyen hırsızlar boş sandıkları eve girer. Kevin, ailesinin yokluğunda evin soyulmasına izin vermeyecek ve hırsızlarla sabaha kadar mücadele edecektir.



Hırsızlar bir çocuğu alt etmenin çok kolay olduğunu düşünseler de yanıldıklarını çok geçmeden anlarlar. Kevin, hırsızlara birçok tuzak kurar ve hepsinin yakalanmasını sağlar.





Evde Tek Başına Vizyon Tarihi



1- Evde Tek Başına - 16 Kasım 1990



2- Evde Tek Başına II - 20 Kasım 1992



3- Evde Tek Başına III - 12 Aralık 1997



4- Evde Tek Başına IV - 3 Kasım 2002



5- Evde Tek Başına V - 25 Kasım 2012





Evde Tek Başına Oyuncuları



Macaulay Culkin



Christian Martyn



Joe Pesci



Jodelle Ferland



John Heard



Malcolm McDowell



Daniel Stern



Debi Mazar



French Stewart



Roberts Blossom



Erick Avari



Lenney Von Dohlen



Barbara Babcock



Rya Kihlstedt Jason Beghe



David Thompton



Clare Carey



Barbara Babcok



Eric Avari



Jason Beche



Christian Maryln



Ellie Harvie



Doug Murray



Catherine O'Hara





Evde Tek Başına Yönetmeni



1- Home Alone - Chris Columbus



2- Home Alone II: Lost in New York - Chris Columbus



3- Home Alone III - Raja Gosnell



4- Home Alone IV - Rod Daniel



5- Home Alone V: The Holiday Heist - Peter Hewlitt



Evde Tek Başına Bütçe ve Gişe Hasılatı



1- Evde Tek Başına



Bütçe: 15 milyon dolar

Gişe Hasılatı: 535 milyon dolar



2- Evde Tek Başına II



Bütçe: 18 milyon dolar

Gişe Hasılatı: 350 milyon dolar



3- Evde Tek Başına III



Bütçe: 32 milyon dolar

Gişe Hasılatı: 80 milyon dolar



4- Evde Tek Başına IV



Bütçe: 25 milyon dolar

Gişe Hasılatı: 48 milyon dolar



5- Evde Tek Başına V



Bütçe: 52 milyon dolar

Gişe Hasılatı: 70 milyon dolar