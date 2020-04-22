MAHMURE ÖZEL
Evde Tavuk Suyu Nasıl Hazırlanır?
"Tavuk suyunu hazır almaktansa evde kendiniz çok kolay ve sağlıklı bir şekilde tavuk sularınızı hazırlayabilirsiniz. Üstelik buzluğa koyabilir, gerektikçe çıkartıp pratik şekilde kullanabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz tavuk suyu tarifi..."
Malzemeler:
- 4-5 adet tavuk but
- 1,5 litre su
- Yarım soğan
- Yarım havuç
- Yarım kereviz
- 1 diş sarımsak
- 1 dal biberiye
- 2 tane defne yaprağı
- 4-5 adet tane karabiber
- Birkaç dal maydanoz sapı
Tarif:
- Soğan, sarımsak, havuç ve kerevizi yıkayıp iri iri doğrayın.
- Doğradığınız sebzeleri ve tavukları derin bir tencereye alıp suyu ekleyin.
- Ardından tencereye 1,5 litre soğuk su ekleyin.
- Maydanoz saplarını, biberiyeyi, 2 adet defne yaprağını, tane karabiberi de üzerine ekleyin.
- Kaynama noktasına gelene kadar ocakta yüksek ateşte pişirin.
- Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp kısık ateşte üç saat boyunca pişirin.
- Tavuk suyunuzu yaparken üzerinde köpükler oluştuğunu göreceksiniz, arada kontrol ederek köpükleri bir kaşık yardımı ile alabilirsiniz.
- Yaklaşık üç saat sonunda tavuk suyunun içerisinden tavuğu ve sebzeleri bir süzgeç yardımı ile alın veya süzün.
- Tavuk suyunu buz kalıplarında veya plastik kaplara doldurarak buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde muhafaza edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!