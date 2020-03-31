Evde Spor Yapmanın İncelikleri Nelerdir?
"Evde geçirdiğimiz bu günlerde uzaktan eğitime dönmüş bulunuyoruz, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yaptığımız bu antremanlarda nelere dikkat etmeliyiz, evde spor yapmanın incelikleri neler? Fitness Eğitmeni Çağatay Şahin anlattı..."
- Yüksek şiddetli 1 saatin üstünde yaptığımız egzersizler bağışıklık sistemini baskılar ve vücudu akciğer enfeksiyonuna açık hale getirir bu sebeple egzersiz süresini 25/30 dakika arasında tutuyoruz.
- Egzersiz şiddetini düşük ve orta derecede tutuyoruz.
- Egzersize başlamadan mutlaka ısınmayı unutmuyoruz.
- Egzersiz sonunda streching (esneme) yapmayı ihmal etmiyoruz.
- Viral ortamda bulunduğumuzdan antrenman sonunda ellerimizi dezenfekte etmeyi unutmuyoruz.
- Dışarıyı, spor salonunuzu özlediğinizi biliyorum şimdilik evde bunlara dikkat ederseniz sağlık, kuvvet, esneklik ve kilo kontrolüne yardımcı olur.
EVDE SAĞLIKLI VE FİT OLMAK İÇİN
- Öncelikle kendinizi mental olarak hazır hissetmelisiniz. İstikrar ve disiplin sizi istediğiniz vücuda sahip olmanızı saglar.
- Yalnızca diyet veya yalnızca spor yeterli değildir. İkisi beraber doğru sonuçlar almanızı sağlar.
- Beslenme bu işin en baş kuralı. Yemedikleriniz kadar yedikleriniz de önemli. Bunun için herkesin kendi vücut tipine uygun beslenme programına uyması gereklidir.
- Doğru besinleri doğru zamanda tüketmelisiniz. Her sağlıklı besin sizin zayıflamanıza yardımcı olmaz.
- Vücudunuzun bazı bölgelerinde daha çok yağ birikmiş olabilir, bu sebepten kişiye özel antrenmanlar ve bölgesel egzersizler önemlidir.
- Bol su içmek metabolizmanızı hızlandırır, unutmayın.
- Egzersiz yapmaya vakit ayıramıyorsanız, günlük hareketlerimizi arttırabiliriz, günde 30 dakika yürüyüş bile fazladan kalori yakmanızı sağlar.
- Doğru nefes almak önemlidir. Alkol ve sigaradan uzak durmak buna yardımcı olur.
Fitness Eğitmeni Çağatay Şahin