Evde Soda Nasıl Yapılır? En Sağlıklısından Çilekli Soda Tarifi...
"Marketlerde satılan meyveli sodalar şeker ve koruyucu yapay maddeler içerebiliyor. Tadı güzel olsa da sağlık için çok da faydalı olmadığı bir gerçek. Peki hiç meyveli soda içemeyecek miyiz? Tabii ki içeceğiz!"
Evde meyveli soda yapmak için izlemeniz gereken birkaç basit adım var. İşte o adımlar...
1. adım: Meyve konsantresi
Evde meyveli soda yapmanın ilk adımı, sodanıza tat verecek meyve konsantresini hazırlamak.
¼ bardak çilek, birkaç dilim limon ve 3 adet taze nane yaprağını bir sürahi ya da kavanoza koyun. Tüm malzemeleri tahta kaşık yardımı ile ezin ve ardından 1 bardak su ilave ederek karıştırın. Karışımı buzdolabından bir gece bekletin ve sonra süzün. Meyve konsantresi hazır.
2. adım: Şurubu hazırlayın
Küçük bir tencereye 1 bardak su ve yarım bardak bal koyun. Orta ateşte bal ile su tamamen iç içe geçene kadar ara ara karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın.
Meyveli sodanızı hazırlarken bu şuruptan sadece 1çay kaşığı kadar kullanın. Şurubu buzdolabında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.
3. adım: Birleştirin
Şimdi meyveli sodanızın malzemelerini bir araya getirme zamanı. 1 bardak soda hazırlamak için; ¼ su bardağı meyve konsantresi, 1 çay kaşığı şurup ve ¾ su bardağı maden suyunu karıştırın.
İşte ev yapımı şekersiz, koruyucusuz çilekli sodanız hazır!