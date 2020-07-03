Evde Soda Nasıl Yapılır? En Sağlıklısından Çilekli Soda Tarifi...

Evde meyveli soda yapmak için izlemeniz gereken birkaç basit adım var. İşte o adımlar...

1. adım: Meyve konsantresi

Evde meyveli soda yapmanın ilk adımı, sodanıza tat verecek meyve konsantresini hazırlamak.

¼ bardak çilek, birkaç dilim limon ve 3 adet taze nane yaprağını bir sürahi ya da kavanoza koyun. Tüm malzemeleri tahta kaşık yardımı ile ezin ve ardından 1 bardak su ilave ederek karıştırın. Karışımı buzdolabından bir gece bekletin ve sonra süzün. Meyve konsantresi hazır.

2. adım: Şurubu hazırlayın

Küçük bir tencereye 1 bardak su ve yarım bardak bal koyun. Orta ateşte bal ile su tamamen iç içe geçene kadar ara ara karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın.

Meyveli sodanızı hazırlarken bu şuruptan sadece 1çay kaşığı kadar kullanın. Şurubu buzdolabında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.

3. adım: Birleştirin

Şimdi meyveli sodanızın malzemelerini bir araya getirme zamanı. 1 bardak soda hazırlamak için; ¼ su bardağı meyve konsantresi, 1 çay kaşığı şurup ve ¾ su bardağı maden suyunu karıştırın.

İşte ev yapımı şekersiz, koruyucusuz çilekli sodanız hazır!