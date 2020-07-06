Evde Sağlıklı Çikolata Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...

Ev yapımı sağlıklı çikolata tarifi

Malzemeler:

1/3 su bardağı kakao yağı (Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı kakao tozu

2 yemek kaşığı bal (pekmez ya da akçaağaç şurubu da kullanabilirsiniz)

1/2 su bardağı orta boyutta çekilmiş fındık (fındık yerine fıstık ya da badem de kullanabilirsiniz)

Hazırlanışı:

Eğer kakao ya da Hindistan cevizi yağı kullanacaksanız, kakao yağını kısık ateşte eritin ve hemen ocaktan alın. Kaynamamasına dikkat edin, aksi halde tadı bozulur.

Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.

Küçük bir fırın kabına yağlı kağıt serin ve karışımı döküp yayın. Bu aşamada karışımın üzerine dilerseniz çilek, böğürtlen gibi taze meyvelerden de serpebilirsiniz.

Fırın kabına döküp yaydığınız karışımı buzdolabına koyun ve iyice sertleşene kadar bekleyin.

Sertleştikten sonra keserek parçalara ayırın. Ev yapımı sağlıklı çikolatanız hazır!

NOT: Ev yapımı çikolatayı buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Dışarıda bırakırsanız eriyecektir.