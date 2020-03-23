Evde Nasıl Beslenmeliyiz? Hangi Vitamin Nelere İyi Geliyor?
"Koranavirüs sebebiyle evde vakit geçirmenin arttığı şu günlerde nasıl beslenmeliyiz? Neler yapmalıyız? Hangi vitaminler nelere iyi gelir? Hangi besinde hangi vitaminler bulunur gibi tüm sorularımızın cevabını Diyetisyen Hazal Doğan cevapladı."
Evde kalma süresi arttı! Nasıl beslenmeliyiz, neler yapmalıyız? Diyetisyen Hazal Doğan'dan öneriler!Koranavirüs sebebiyle evde vakit geçirmenin arttığı şu günlerde nasıl beslenmeliyiz? Neler yapmalıyız? Hangi vitaminler nelere iyi gelir? Hangi besinde hangi vitaminler bulunur gibi tüm sorularımızın cevabını Diyetisyen Hazal Doğan cevapladı.