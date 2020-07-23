MAHMURE ÖZEL
Evde Maske Nasıl Yapılır? Adım Adım Maske Yapım Tarifi
"Kendi yüz maskenizi yapmaya hazır mısınız? Geleneksel iğne ve iplik yöntemini kullanarak kolay bir şekilde evde maskenizi yapabilirsiniz. İşte en basit yöntemiyle evde maske yapımı... "
Malzemeler:
- Kumaş
- Makas
- İğne iplik
- Lastik
- Ambalaj tel
- Tencere kapağı
EVDE MASKE YAPIMI
- Bu maskeyi yaparken tencere kapağından yararlanacağız. Kumaşınızı tezgaha serin, 18- 20 santim çapında yuvarlak bir tencere kapağını üzerine koyun.
- Kapağın kenarlarından kalemle çizin ve çizdiğiniz yerlerden kumaşı kesin.
- Kestiğiniz büyük yuvarlak kumaşı 4'e katlayın ve eşit boyutta dört kumaş parçası kesin.
- Dört parçanın ikisini birlikte simetrik olacak şekilde birleştirin. Orta dikişleri (burnunuzu örten kavisli kısım) iğne iplikle birlikte dikin. Kalan iki parça için de aynı işlemi tekrarlayın.
- Kenarlarını dikmeden önce maskenizin iki kumaşının ortasına burun telini yerleştirin ve dikkatlice dikin.
- Ardından maskenizin kenarlarını da dikin.
- Son olarak lastiklerinizi hazırlayın. Bağları aynı uzunlukta olacak ve her iki tarafta simetrik olacak şekilde eşleştirdiğinizden emin olun.
- Ve maskenin iki ucuna sağlam bir şekilde dikin.
- Maskeniz hazır.