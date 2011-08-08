Evde maşa nasıl yapılır?

Evimizde saç düzleştirici ve saç maşası var. Ama ne kadar uğraşırsak uğraşalım, yaptığımız bukleler bir türlü düzgün ve orantılı olmuyor, saçlarımız da asla hayalimizdeki gibi durmuyor. Acaba neyi yanlış yapıyoruz diye her seferinde kafa patlatıyoruz...



En iyi şekilde saç maşasını nasıl kullanabiliriz, nasıl düzgün bukleler yapabiliriz öğrenmek için bir videomuza mutlaka göz atın!