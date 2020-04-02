Evde Konserler Eda Baba İle Devam Ediyor

3 Nisan’da rock müziğin yükselen ismi The Ringo Jets, 8 Nisan tarihinde Eda Baba, 10 Nisan’da ise Gülinler mikrofonu teslim alacak. Her performans yayınlandığı akşam saat 21.30’da gerçekleşecek.

Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Gökhan Türkmen oldu. Türkçe Pop müziğin en sevilen isimlerinden olan Türkmen, “Evde vazgeçemediğim üç eşyamı sıralamam gerekirse; piyano ile gitarım. Ve koşu bandım” diye konuştu.

Türkmen, “Müzisyen olmaya karar verdiğim ilk an kendi şarkımı yaptım an oldu. Müzik üretirken sanatın her dalından ilham alıyorum” dedi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında müzisyen, ‘Yoluna Taş Koydum’, ‘Sen İstanbulsun’, ‘Çatı Katı’ ve ‘Yan Sen’ isimli şarkılarını seslendirdi.