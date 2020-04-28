Evde Keyifli Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Moda Kitapları

Kate - The Kate Moss

Ünlü moda ikonu ve süpermodel Kate Moss'un yaratıcı yönetmen Fabien Baron, Jess Hallett ve Jefferson Hack ile işbirliği ile hazırladığı Kate - The Kate Moss, Kate’in 14 yaşında havaalanında keşfedilişinden günümüze olan hikayesini, geçmişini ve kariyerini konu alıyor. Kate Moss, kariyerinin ilk günlerinden moda ikonu olmasına uzanan yolculuğunu anlattığı kitabında, özel hayatı ile ilgili pek çok sırrı da okurlar ile paylaşıyor.

Grace of Monaco - Princess in Dior

Musée Christian Dior, geçtiğmiz yıl efsane stil ikonu Monako Prensesi Grace Kelly’nin Dior modaeviyle 30 yıllık güçlü ilişkisinden ilhamla, prensesin 90. yaş günü şerefine özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Florence Müller ve Frédéric Mitterrand’ın bu sergi için kaleme aldığı Grace of Monaco: A Princess in Dior kitabı, Grace Kelly’nin zamansız tarzını mercek altına alıyor.

Manolo Blahnik

Ayakkabı dünyasının efsane tasarımcısı Manolo Blahnik’in hayat öyküsü ve ilham kaynaklarını anlatan kitapta, ünlü tasarımcının arşivinden 250'den fazla fotoğraf yer alıyor.

Valentino Themes and Variations

Yüksek modanın temsilcisi Valentino’nun tasarımlarına hayransanız, ünlü modacının 45 yıllık arşivinden orjinal skeçlerin ve fotoğrafların yer aldığı bu kitabı kaçırmayın.

Dior by Avedon

Amerikalı ünlü fotoğrafçı Richard Avedon'un, ünlü modaevi Dior için 1940'lardan 1970'lere kadar çektiği 150 ikonik fotoğraf ve ve daha önce yayınlanmamış birçok karenin yer aldığı kitap, moda fotoğrafçıları arşiv niteliği taşıyor.

Tom Ford

Koleksiyonlarıyla moda dünyasına yön veren Tom Ford’un geçmişten bugüne kariyer öyküsünü ve dünyanın en büyük moda ikonlarından biri haline gelme yolculuğunu anlatan kitapta, 200’den fazla fotoğraf yer alıyor.

Bottega Veneta Collaboration

Tomas Maier'in Bottega Veneta'nın kreatif direktörlüğünün 14. yılı şerefine hazırlanan Bottega Veneta: Art of Collaboration kitabında markanın Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Robert Longo, Nan Goldin, Nick Knight, Philip-Lorca diCorcia gibi dünyaca ünlü moda fotoğrafçılarıyla yaptığı 1.000’den fazla sinematik ve çarpıcı kampanya fotoğrafı yer alıyor. Arşiv niteliğindeki kitabı, moda fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için ilham verecek modernist ve estetik değer taşıyor.