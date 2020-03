Evde Keyifli Vakit Geçirmek İçin Başlayabileceğiniz 15 Dizi

Black Mirror

İçinde yaşadığımız çağın bildiğimiz ama görmek istemediğimiz korkutucu gerçekleri var. Black Mirror, tam da bu gerçekleri gözümüze gözümüze sokan, her bölümü ayrı bir etki bırakan seri. Çağımızın karanlık yüzü ile yüzleşmek istiyorsanız hemen başlayın!

Breaking Bad

En çok ses getiren dizilerin başında gelen Breaking Bad'i hala izlemediyseniz, işte size aradığınız fırsat. Her sezonunda daha da heyecan katarak ilerleyen dizinin konusu ise kısaca şöyle; kanser olan bir kimya öğretmeni ailesine para bırakabilmek adına uyuşturucu yapımına başlar ve öğrencisi Jesse ile beraber hiç tahmin dahi edemeyeceğiniz bir maceraya atılır. Bize göre, bu dizi kesinlikle izlenmesi gerekenler listenizde yer almalı.

Dexter

Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçrama analisti olarak çalışırken bir yandan da seri katil olarak gizli bir hayat süren Dexter Morgan’ın hayatını anlatan Dexter, yayınlandığı sekiz sezon boyunca büyük ses getirmişti. Sayısız ödülün de sahibi olan Dexter'ın Jeff Lindsay’in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter’dan uyarlandığını da söyleyelim.

Messiah

2020’nin ilk gününde Netflix’de yayına giren Messiah, 45 dakikalık 10 bölümden oluşuyor. Orta Doğu ve Amerika'da geçen dizi, izleyenleri seven ve sevmeyen olarak ikiye böldü. İzleyin, siz de tarafınızı seçin!

Sex And The City

Hemen hemen tüm kadınlar, 1-2 bölüm de olsa Sex and the City’i izlemiştir. Eğer hiç izlemeyen taraftaysanız, çok şanslısınız. Bu kasvetli günlerde biraz eğlenmek istiyorsanız, Sex and the City ideal.

This is Us

Öyle aman aman bir konuya tutunmayan ama izlediğinizde kendinizi çok iyi hissettirecek bir dizi This is Us. Bu diziyi izlerken zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacaksınız.

Mad Men

2007-2015 yılları arasında yayınlanan, sayısız ödülün sahibi oldu. 'Televizyon tarihinin en iyi dönem hikayesi' olarak da anılan dizinin senaryo işleyiş şekline bayılacaksınız.

Big Little Lies

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoë Kravitz gibi isimleri başrolde izlediğimiz Big Little Lies, birbirinden farklı kadınların arkadaşlıklarını, günlük hayatlarını ve hayata bakışlarını anlatıyor. Sıcacık, keyifli, gizemli bir dizi sizi bekliyor. Dizide çalan muhteşem müzikler de bonus!

The Handmaid’s Tale

İlk sezonu 2017'de yayınlanan The Handmaid’s Tale, tüm dünyada çarpıcı bir etki yarattı. Margaret Atwood’un kitabından bir uyarlama olan dizi, çevresel felaketler ve doğurganlık oranının hızla düşüşü sonrası kurulan Gilead isimli bir distopyada geçen olayları anlatıyor.

Fleabag

Phoebe Waller-Bridge’in tek kişilik tiyatro oyunundan yola çıkarak yaratılan Fleabag, o kadar çok sevildi ki, tek sezon olarak planlanmasına rağmen 3 senenin ardından yeniden devam etme kararı aldı. 2019'da yayınlanan 2. sezonu, Emmy Ödülleri'nde birçok ödülün sahibi oldu.

OZ

1997-2003 seneleri arasında yayınlanan OZ, hapishanedeki neo-Nazilerin, Afrika kökenli Amerikalıların, motor çetelerinin, Sicilya mafyasının, Müslümanların, İrlandalıların, Latinlerin ve diğer mahkumların etrafında dönen hikayeyi anlatıyor.

When They See Us

Gerçek bir hayat hikayesi... 1989'da Central Park'ta yaşanan bir tecavüz olayında suçlanan 5 gencin hikayesini anlatan When They See Us, 4 bölümden oluşan mini bir dizi. Şimdiden uyaralım, yaşanan haksızlıkları izlerken "Bu kadarı da fazla artık!" diyeceksiniz.

The Crown

2. Elizabeth’in hayatını konu alan The Crown, kraliçenin gençliğinden, evlenmesinden ve tahta geçmesine kadar tarihe kazınmış önemli olayları anlatıyor. Kraliyet ailesini sevenler, merak edenler için muhteşem bir alternatif.

The Morning Show

The Morning Show’un kadrosunda Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell gibi Hollywood yıldızları var. Dizi, ABD'nin en önemli sabah haber programlarından olan The Morning Show’u, arka planda dönenleri anlatıyor. Me Too hareketine ve taciz olaylarına da değinen dizi, kesinlikle izlenmesi gerekenlerden.

Fringe

Fringe, bir FBI ajanı ile bilim adamı ve onun üstün zekalı oğlunun kurduğu özel departmanın kapılarını açıyor. Dizide olayların seyri beş sezon boyunca oldukça farklı boyutlara gidiyor.