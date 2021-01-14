Evde Hazırlayabileceğiniz Doğal Meyve Maskeleri

Üzüm maskesi

Cildinizi tedavi etmeden veya nemlendirmeden önce, mümkün olduğunca çok sayıda ölü deri hücresini çıkarmak her zaman iyi bir uygulamadır. Ölü cilt hücreleri tam da ölüdür, bu nedenle seçtiğiniz nemlendirici üründen yararlanabilmeniz için önce çıkarılması gerekir. Tedavi etmeden önce pul pul dökün!

Üzüm kabukları, doğal pul pul dökülme için kullanıldığında harikalar yaratan zengin bir alfa hidroksi asit kaynağıdır. Üzüm maskesi için; birkaç üzümün kabuğunu soyun ve ezin. Suyunu süzdükten sonra göz çevresinden kaçınarak cildinize nazikçe masaj yapın. Önce ılık suyla durulayın, ardından gözenekleri soğuk suyla durulayın.

Ananas maskesi

Ananas, onu yüz maskeleri için mükemmel bir peeling ve temizleme maddesi yapan özellikler içerir. Bu meyve maskesi çok etkili ve tamamen doğal bir güzellik bakımıdır, evde yapılması kolaydır ve hiçbir kimyasal madde içermez.

Ananas parçalarını ve zeytinyağını blendere koyun. Balı ekleyin ve kıvamlı ve kremsi hale gelene kadar işlemden geçirin. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve iyice kurulayın. Bol miktarda ananas yüz maskesini uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Tekrar ılık suyla durulayın, yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Kalan karışımı hava geçirmez bir kaba koyun ve buzdolabında saklayın.

Çilek maskesi

Kuru bir cilde sahipseniz, cildinizi daha fazla neme doyurmanız gerekiyor demektir. Çilekler folik asit ve C vitamini içerdiğinden kuru kösele ciltler için mükemmel bir meyve bakımı yapar. Bu çilek yüz maskesi temizler, nemlendirir ve yumuşatır. Çileklerin suyu yüzünüzün daha sağlıklı olmasına yardımcı olur ve krem kuru cildi yeniden nemlendirir.

1 çay kaşığı zeytinyağı ve bir avuç çileği karıştırın. Yüzünüze bol miktarda uygulayın. 10-12 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Gözenekleri kapatmak için yüze soğuk su püskürtün, ardından hafifçe dokunarak kurulayın.

Şeftali maskesi

Şeftali çok yönlü bir kozmetik yardımcıdır. Şeftali suyu, cildinizi temizledikten sonra uygulandığında gözenekleri kapatmaya yardımcı olacak mükemmel bir losyon, posası ise yatıştırıcı bir yüz maskesidir. Hangi biçimde kullanırsanız kullanın, cildinizin daha yumuşak ve daha az gergin olmasına yardımcı olacaktır. Bu yapımı kolay şeftali yüz maskelerini deneyin ve sonuçların tadını çıkarın.

Kuru ciltlerde etkili olan bu peeling için bir şeftaliyi ezin veya püre haline getirin, ardından yaklaşık bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karıştırmak için iyice karıştırın. Yüzünüze bolca uygulayın ve yaklaşık 8 ila 10 dakika bekletin. İyice durulayın ve kurulayın.

İnce çizgiler içinse; iki orta boy şeftaliyi soyun, ardından ezin veya püre haline getirin. Bu posaya iki yemek kaşığı çırpılmış krema ekleyin. Yüze bolca uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın ve kurulayın.

Cildinize herhangi bir ürünü ya da tarifi denemeden önce dermatologtan onay almayı ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatalım.