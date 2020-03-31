Saçlarınız temiz olsun

Fön çekerken saçlarınızın temiz olduğundan emin olun. Temiz olmayan saça fön çekerseniz basık, havasız ve daha da kirli bir görüntüye sebep olabilirsiniz.

Kurutma işlemine diplerden başlayın

Fön çekmeye başlamadan önce saçlarınızı yıkamanızı söyledik. Şimdi de sıra kurutma işleminde. Saçınıza fön çekmeden önce kurutmalısınız. Kurutma işlemini ise saç köklerinden başlayarak yapmalısınız.

Doğru fırça seçimi

Kusursuz bir fön için saçınıza uygun doğru fırçayı seçmelisiniz. İnce telli saçlara sahipseniz aralıklı dişleri olan fırça, kalın telli saçlara sahipseniz ise sık dişli fırça kullanmalısınız.

Evde fön nasıl çekilir?

Dikkat etmeniz gereken adımları sıraladıktan sonra şimdi sıra evde fönü nasıl çekeceğinizi anlatmaya geldi.

- Saçlarınızı yıkadıktan sonra fazla nemi bir havlu yardımı ile alın. Nemi aldıktan sonra da geniş dişli bir tarak ile tarayın.

- Taradıktan sonra ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi saçlarınızı güzelce kurutun. Bu adım çok önemli. Çünkü ıslak saça fön çekerseniz, fönünüz çok kısa sürede bozulacaktır.

- Şimdi sıra saçlarınızı ayırma işleminde. Saçlarınızı kalınlığına göre tutamlara ayırın. Bu işlen fön çekerken işinizi bir hayli kolaylaştıracak.

- Ayırdığınız tutamlardan birini alın ve saç fırçanızı saçlarınızın dibine yerleştirin. Fırçayı aşağı doğru çekerken fön makine ile fırçayı takip edin. Bu işlemi her tutam için birkaç defa tekrarlayın.

- Fön makinesini saçlarınızın uç kısmında daha çok bekletin.Uç kısımlarında daha çok beklemek saç uçlarının daha güzel görünmesini sağlar.

- Aynı işlemi tüm saçınıza uyguladıktan sonra fazla elektriği almak için hafif yapılı bir saç yağı kullanabilirsiniz.