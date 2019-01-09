Evde Deodorant Nasıl Yapılır? Ev Yapımı Deodorant Tarifi

Deodorantlar, koltuk altılarımızı taze tutmak ve güzel kokmasını sağlamak için çok önemlidir. Bununla birlikte kozmetik mağazalarda ya da marketlerde satılan deodorantlar cilde zarar verebiliyor, tahrişe, kuruluğa ya da kararmaya neden olabiliyor.

Dışarıda satılanları kullanmak istemiyorsanız deodorantınızı evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

EV YAPIMI CİLT TEMİZLEME SUYU





TOZ DEODORANT TARİFİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı ararot tozu

¼ bardak kabartma tozu

15 damla portakal yağı

Hazırlanışı:

Ararot ve kabartma tozunu bir kasede karıştırın. Ardından portakal yağını ekleyin. Dilerseniz başka bir esansiyal yağ kullanabilirsiniz. İyice karıştırın ve kapağı delikli bir kutuya dökün (eski talk pudra kutusu vb). Bu tarif kuru deodorantları ya da terlememek için talk pudrayı tercih edenler için idealdir.

CİLT YENİLEYİCİ KİVİ MASKESİ