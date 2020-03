Evde Çalışırken Verimliliğinizi Artırmanın 7 Yolu

1. ÖNCELİK VERMEYİ ÖĞRENİN



Verimliliğinizi artıracak en önemli şeylerden biri işlere nasıl öncelik verileceğini öğrenmektir. Bazen işler birbirine girer ve yapmanız gereken sürede yapamazsınız çünkü nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Yapmanız gereken işleri içeren bir liste yapmayı deneyin ve en önemlileri ile başlayın. Erteleyebileceğiniz şeyler varsa onları başka bir zaman için bırakın ve en acil olanlara odaklanın. Bu şekilde acil ve önemli işlerinizi bitirdiğinizde daha az stresli olursunuz ve diğer şeyleri yapmak için zamanınız bile kalabilir.



2. ÇOKLU GÖREVDEN KAÇININ

Aynı anda iki şey yaparak daha üretken olacağını düşünüyorsanız, size yanıldığınızı söylemeliyiz. Birçok çalışma, aynı anda iki farklı şeyi son derece iyi yapamayacağımızı göstermiştir, çünkü beynimiz bir görevden diğerine her geçişte yeniden odaklanmak zorundadır. Tıpkı Konfüçyüs'ün dediği gibi: “Aynı anda iki tavşan kovalayan adam, ikisini de yakalayamaz!”. Daha üretken olmak için bunu mümkün olduğunca yapmaktan kaçının.



3. KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN



Her küçük başarıdan sonra kendinizi ödüllendirin. En sevdiğiniz şarkıları dinleyebilir, en sevdiğiniz kitabın birkaç sayfasını okuyabilir, bir kuruyemiş yiyebilir, sosyal medya hesaplarınızı kontrol edebilir, hatta zamanınız varsa mini bir bölüm dizi bile izleyebilirsiniz. Bu şekilde, hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmaya motive olacaksınız. Her gün başardıklarınızı kutlamak için zaman ayırdığınızdan ve ne kadar harika bir iş yaptığınızın farkında olduğunuzdan emin olun.



4. DAĞINIKLIKTAN KURTULUN



Verimliliğinizi artırmak istiyorsanız, masanızı ve çalışma alanınızı kesinlikle ayırın. Bu şekilde, işleri daha net göreceksiniz ve kendinizi daha iyi organize edebileceksiniz. Çalışma alanınızı düzenleyin, ihtiyacınız olmayan şeyleri saklamak için çok sık kullanmadığınız bazı kutuları veya bazı sepetleri kullanın. Dağınıklıktan kurtulduğunuzda çalışmanızı daha kolay planlayacak ve daha fazla iş yapacaksınız.



5. SABAH ALIŞKANLIKLARI KAZANIN



Verimliliğinizi artırmanın en iyi yollarından biri, her gün erken kalkmak ve gününüze sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı ile başlamaktır. Ayrıca birkaç dakika egzersiz yapabilir ya da gün ilerledikçe daha sakin ve rahat hissetmenize yardımcı olacak bir şey yapabilirsiniz. Verimli bir gün geçirebilmek için sabah alışkanlıkları yaratmaya çalışın.



6. MOLA VERİN

Evet çok çalışmanız gerektiğini biliyoruz ama zaman zaman ara vermeyi unutmayın. Bu sayede yorgun hissetmekten kaçınacak ve işinizi bitirdiğinizde sevdiğiniz şeyleri yapma enerjisine sahip olacaksınız.



7. PLANLAMANIZA UYUN



Ne olursa olsun tüm hedeflerinize ulaşmak için, hedeflerinizi parçalara ayırın ve küçük hedefler koyun. Bu şekilde bitirdiğiniz işler sizi devam etmeye motive edecek ve bu durumun tadını çıkaracaksınız. Her gün bu küçük hedeflere ulaşana kadar vazgeçmediğinizden emin olun; bu alışkanlık uzun vadede verimliliğinizi artıracaktır.