MAHMURE ÖZEL
Evde Aynısefa Yağlı Krem Nasıl Yapılır?
"Evlerde artık kendi kişisel bakım ürünlerimizi yapmaya başladık. Dudak nemlendiricilerinden yüz maskelerine kadar birçok şeyi doğal ürünlerle hazırlayabiliyoruz. Bu sefer de Calendula yani Kadife Çiçeği ya da Aynısefa bitkisi olarak bilinen ve maske, temizleyici ve bakım kremlerinde de kullanılan bu doğal yağ ile krem yapacağız. "
İşte Aynısefa yağı ile yapabileceğiniz ev yapımı krem tarifi...
Malzemeler:
- 100 ml aynısefa yağı
- 20 gr balmumu
- 25-30 damla lavanta esansiyel yağı
- Cam krem kabı
- Metal kaşık
- Hassas terazi
- Etiket
Yapılışı:
- İlk olarak balmumunu benmari usulü eritmek için ocağı ayarlayın.
- Ocağa su dolu bir sos tenceresi koyun ve kaynatın.
- Balmumunu cam kaseye alın ve kaynayan tencerenin üstüne koyup eritin.
- Sıvı hale gelen balmumunun üzerine 100 ml aynısefa yağını ekleyin ve iyice eridikten sonra malzemeyi homojen hale getirmek için karıştırıp ocaktan alın.
- Birkaç dakika soğumasını bekleyin.
- Ardından lavanta esansiyel yağını damlatarak karıştırın.
- Malzemeyi cam krem kabınıza dökün ve soğumaya bırakın.
- Hızlıca kıvam alması için buzdolabında soğumaya bırakabilirsiniz.
- Soğuyan ve kullanıma hazır hale gelen kreminizin üzerine yapım tarihinin bir etiket hazırlayıp yapıştırın.
- Kreminizi 1 yıl içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Pamuk gibi bir cilt için ev yapımı kremKozmetik ürünlerin fiyatları arttıkça, içeriklerinde zararlı maddeler ortaya çıktıkça evde krem yapmak daha ekonomik ve sağlıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Temiz içerikli nemlendirici kreminizi evinizde yapmak aslında oldukça kolay ve ekonomik.