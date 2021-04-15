Evde aloe vera bakımı nasıl yapılır?

Evinizde çok kolay bir şekilde aloe vera yetiştirebilirsiniz. Bunun için toprak seçimine çok dikkat etmelisiniz. Aloe vera, humuslu ve organik madddeler açısından zengin topraklarda daha rahat yetişir. Bu nedenle toprak seçiminde bu detaya dikkat etmekte fayda var.

Aloe vera bakımı nasıl yapılır?

Aloe vera bitkileri tropik bölgelere özgüdür, fakat çeşitli iklimlerde sıklıkla ev bitkisi olarak yetiştirebilmektedir. Bir aloe vera bitkisine bakmak temel prensipleri bildikten sonra kolaydır. Küçük bir çabayla, aloe veranın gelecek yıllar boyunca hayatta kalmasında yardımcı olabilirsin.

Sağlığa faydalı bir bitki olan aloe veranızı güneş ışığı alan aydınlık bir alanda tutmalısınız. Kış mevsiminde de ılık ortamlarda tutmaya özen gösterin. Donma ihtimali hiç olmadığı sürece, bitkiyi yaz aylarında dışarıya koyabilirsin. Aloe bitkileri yüzde 95 sudan oluşur ve hafif bir soğukluk bile onları dondurabilir.

Aloe veranızı her gün sulamanıza gerek yok. Ancak sulama yapmadan önce toprağının tamamen kuru olmasına dikkat edin. Çünkü fazla sulama bitkinizin köklerini çürütebilir. Ayrıca sulama için her zaman aynı gün ve saati tercih edin.

Eğer aloe veranın saksısını değiştirdiyseniz, sulamadan önce iki ya da üç gün bekle. Bu, suyu almadan önce köklere yeni toprağa alışmaları için zaman verir.

Nisan’dan Eylül’e kadar, aloe vera kuvvetli bir şekilde büyüyecektir. İsterseniz bu aylar boyunca ayda iki kez biraz gübre vererek yardımcı olabilirsiniz. Bir 15-30-15 gübreyi suyla karıştırarak seyrelterek, beş birim suya bir birim gübre ekleyin. Sulama yaptığınız günlerde gübre vermeyi unutmayın. Etkin şekilde büyümediğinde bitki gübreyi kullanamadığından kış boyunca gübrelemeyi bırakmalısınız.

Unlu bitler gibi aloe vera bitkisinde sık rastlanan birkaç haşere türü vardır. Bu böcekler düz ve kahverengi ya da bronzdur ve aloe bitkilerinden bitki özü emmeyi severler. Onları önlemek için aloe bitkin üzerinde doğal, zehirsiz bir haşere ilacı kullanabilirsiniz.