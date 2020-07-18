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GeriBeslenme Önerileri Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma Tarifi
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma Tarifi
Beslenme Önerileri

Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma Tarifi

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Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma Tarifi
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"Un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlı seçenekleriyle kıyaslandığında dondurma daha iyi bir alternatiftir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik ev yapımı sağlıklı dondurma tarifi verdi..."

Sağlıklı Dondurma Tarifi

Malzemeler:

· 1/2 büyük boy donmuş muz

· 6 adet donmuş çilek veya 1/2 çay bardağı böğürtlen

· 2 yemek kaşığı süt (tercihe göre laktozsuz veya bitkisel süt) veya 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

· Donmuş meyveleri blenderden geçirin.

· Meyveler parçalanıp, birbirine yapışmaya başladığında süt veya yoğurdunuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirmeye devam edin.

· Pürüzsüz kıvam aldığında bir dondurma kabına alarak tercihinize göre 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra veya hemen tüketebilirsiniz.

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