Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma Tarifi

Sağlıklı Dondurma Tarifi

Malzemeler:

· 1/2 büyük boy donmuş muz

· 6 adet donmuş çilek veya 1/2 çay bardağı böğürtlen

· 2 yemek kaşığı süt (tercihe göre laktozsuz veya bitkisel süt) veya 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı:

· Donmuş meyveleri blenderden geçirin.

· Meyveler parçalanıp, birbirine yapışmaya başladığında süt veya yoğurdunuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirmeye devam edin.

· Pürüzsüz kıvam aldığında bir dondurma kabına alarak tercihinize göre 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra veya hemen tüketebilirsiniz.