Ev Yapımı Sağlıklı Dondurma Tarifi
"Un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlı seçenekleriyle kıyaslandığında dondurma daha iyi bir alternatiftir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik ev yapımı sağlıklı dondurma tarifi verdi..."
Sağlıklı Dondurma Tarifi
Malzemeler:
· 1/2 büyük boy donmuş muz
· 6 adet donmuş çilek veya 1/2 çay bardağı böğürtlen
· 2 yemek kaşığı süt (tercihe göre laktozsuz veya bitkisel süt) veya 1 yemek kaşığı yoğurt
Yapılışı:
· Donmuş meyveleri blenderden geçirin.
· Meyveler parçalanıp, birbirine yapışmaya başladığında süt veya yoğurdunuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderden geçirmeye devam edin.
· Pürüzsüz kıvam aldığında bir dondurma kabına alarak tercihinize göre 30 dakika buzlukta dinlendirdikten sonra veya hemen tüketebilirsiniz.